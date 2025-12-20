台北捷運台北車站與中山站周邊，昨（19）日發生煙霧彈攻擊及隨機砍人事件，兇嫌張文之後從誠品南西店樓頂墜下，造成含他在內共4人死亡、11人受傷，全台為之震撼。近日宣告將重回戲劇界的李燕，在粉絲頁上發文表達心痛與憤怒，也公開表態反對廢死，寫道：「反對廢死，不是因為仇恨，而是沒有一個人可以任意奪走他人的性命。」
李燕為無辜者祈禱 願正義不再退讓
台灣雖然沒有明文廢除死刑，民間卻對近年來的死刑判定與執行率很有感覺，每當有重大案件造成傷亡，都會激發不滿。李燕在「李小燕正面思考團」發文寫道：「當一個人選擇奪走他人的生命，社會不能只剩下同情與嘆息，法律也必須站在無辜者這一邊，給受害者與家屬一個最正義的公道。」
她提及暴力一次又一次發生，讓她憤怒的是社會早已出現求救訊號，卻總是來不及。她表示為無辜的生命祈禱，為留下來承受傷痛的家屬祈禱，願他們被接住、被安放，也願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。
李燕一番話得到不少網友的留言認同，大家先後表明自己反對廢死的想法，不解為何有些受害者家人一輩子都無法走出傷痛，還要強迫他們原諒？有人則認為當兇嫌選擇要傷害別人的時候，就等同放棄人權，不需要將對人權的重視用在他們身上。
王陽明希望大家都平安 提醒所有人留意一切
這次的攻擊事件，也有不少藝人們紛紛發文表達想法，身為人母的蔡詩芸已經感嘆：「這個世界到底怎麼了？」她的老公王陽明，則是寫道：「最近這世界真的太多超級誇張的事情一直發生，希望大家都平安 🙏🏼🙏🏼🙏🏼」看得出心情也受到影響。
有網友留言提到：「大家出門都要小心！不要一直滑手機要觀察周圍真的。」王陽明也用英文回覆：「Very true! Be more aware of everything（確實是真的，要更小心任何事）」提醒大家，外出時還是不要忘了提高警覺。
資料來源：李小燕正面思考團、王陽明threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣雖然沒有明文廢除死刑，民間卻對近年來的死刑判定與執行率很有感覺，每當有重大案件造成傷亡，都會激發不滿。李燕在「李小燕正面思考團」發文寫道：「當一個人選擇奪走他人的生命，社會不能只剩下同情與嘆息，法律也必須站在無辜者這一邊，給受害者與家屬一個最正義的公道。」
她提及暴力一次又一次發生，讓她憤怒的是社會早已出現求救訊號，卻總是來不及。她表示為無辜的生命祈禱，為留下來承受傷痛的家屬祈禱，願他們被接住、被安放，也願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。
李燕一番話得到不少網友的留言認同，大家先後表明自己反對廢死的想法，不解為何有些受害者家人一輩子都無法走出傷痛，還要強迫他們原諒？有人則認為當兇嫌選擇要傷害別人的時候，就等同放棄人權，不需要將對人權的重視用在他們身上。
這次的攻擊事件，也有不少藝人們紛紛發文表達想法，身為人母的蔡詩芸已經感嘆：「這個世界到底怎麼了？」她的老公王陽明，則是寫道：「最近這世界真的太多超級誇張的事情一直發生，希望大家都平安 🙏🏼🙏🏼🙏🏼」看得出心情也受到影響。
有網友留言提到：「大家出門都要小心！不要一直滑手機要觀察周圍真的。」王陽明也用英文回覆：「Very true! Be more aware of everything（確實是真的，要更小心任何事）」提醒大家，外出時還是不要忘了提高警覺。