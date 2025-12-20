我是廣告 請繼續往下閱讀

完賽時間為2小時09分18秒

2小時25分55秒

▲台北馬拉松全馬男子組項目，由肯亞好手Paul Lonyongata在2020年所創下，用時2小時09分18秒。（圖／美聯社／達志影像）

▲周庭印以2小時21分17秒，拿下國內全馬男子組冠軍，同時是全馬男子組總成績的第九名，成功打破個人在2023年創下的最佳成績（2小時23分04秒）。女子組部分，謝千鶴跑出2小時51分12秒佳績摘下后冠。（圖／記者黃建霖攝）

▲2025台北馬拉松交通管制圖（圖／取自台北馬拉松官網www.taipeicitymarathon.com/）

榮獲世界田徑總會（World Athletics，WA）菁英標籤認證、同時也是全臺唯一市區路線的頂級路跑賽事──2025臺北馬拉松，將於12月21日清晨在臺北市政府前廣場盛大開跑。隨著賽事進入倒數，臺北馬拉松歷年賽道紀錄、上屆冠軍成績，以及與奧運體系接軌的資格標準，成為跑者與田徑圈高度關注的焦點。《NOWNEWS》也整理歷屆紀錄，上一屆冠軍和奧運資格相關數字，供讀者參考。在全程馬拉松項目中，臺北馬拉松長年維持極高競技水準。；女子組最快紀錄則由衣索比亞選手。兩筆成績皆具備世界級水準，也使臺北馬拉松被視為亞洲最具破紀錄潛力的城市型馬拉松之一。回顧2024年賽事，國際菁英依舊主宰總排名。，女子組則由衣索比亞選手阿米德（Fozya Jemal Amid）跑出國內好手同樣繳出突破性的表現。男子組方面，，不僅拿下國內第一名，總排名也名列第九，成功刷新個人生涯最佳；。此外，2024年臺北馬拉松亦納入世界聽障馬拉松錦標賽作為賽中賽，瑞典選手金斯泰特（Otto Kingstedt）以2小時17分52秒奪冠，並一舉打破該項目原有大會紀錄。半程馬拉松方面，歷年大會紀錄同樣具備高度國際參考價值。男子組最快成績由肯亞選手凱特（Solomon Kipyego Keter）於2013年所保持，完賽時間為1小時04分48秒；女子組紀錄則由我國選手謝千鶴於2017年跑出1小時15分06秒，至今仍是賽道標竿。隨著奧運制度持續調整，馬拉松的參賽門檻亦全面收緊。東京奧運期間，馬拉松實際參賽人數遠超原先規劃，男子項目多達106人、女子亦有88人，迫使世界田徑總會重新檢視制度。進入巴黎奧運周期後，奧運馬拉松達標成績明顯提高，與東京奧運相比大幅拉高門檻，也讓能夠被國際高度承認的金標賽事變得更加關鍵。在此同時，各國奧運選拔制度亦同步趨嚴。做為參考，美國田徑協會於，其中男子標準比2024年選拔賽再快2分鐘。。此外，選手亦可透過半程馬拉松成績取得資格，，相關成績將自2027年起納入認定。值得注意的是，所有合格成績皆以晶片時間為準，顯示國際對數據精準度與競技公平性的高度重視。在奧運門檻全面提高的趨勢下，。無論是作為國際排名、奧運積分，或各國選拔制度中的「高信度賽事」，臺北馬拉松的戰略地位持續上升。作為臺灣唯一符合WA最高等級認證的市區馬拉松，臺北馬拉松不僅年年吸引世界級好手齊聚，更在制度與競技層面持續與奧運接軌。隨著全球馬拉松標準不斷拉高，這條城市賽道早已不只是年度賽事舞台，而是亞洲長跑選手挑戰世界、叩關奧運的重要門戶。