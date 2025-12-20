我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕在臉書上發文，表示會堅守崗位、把事情做好，完成跨年煙火任務。（圖／摘自 賈永婕的跑跳人生）

▲台北101董事長賈永婕（如圖）希望外界以冷靜、理性的態度面對北捷煙霧彈攻擊的事件，也不要散布不實的資訊。（圖／NOWNEWS攝影中心）

台北捷運台北車站與中山站周邊，昨（19）日發生煙霧彈攻擊及隨機砍人事件，造成含兇嫌張文在內共4人死亡、11人受傷，全台為之震撼。有網友直呼接著要來的聖誕夜和跨年活動，將會吸引大批人潮，為保安全最好待在家裡別出門，對此台北101董事長賈永婕表示相信政府的維安能力，也在臉書發文寫道：「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務。」針對有網友在呼籲跨年夜待在家裡保平安，賈永婕可以理解此時大家心中很難過、氣憤的情緒，卻希望所有人能夠用冷靜、理性的態度來面對。對於101跨年煙火活動是否有加強維安的措施，賈永婕信任政府能力，自己就努力把煙火、光雕節目做得精彩。她在臉書發文：「堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護！Team 101 我們一起加油！」她也希望民眾不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這也是對社會安全的幫助，期盼大家可以在熱鬧、安心的氣氛中迎接2026年的來臨。每年跨年都有不少人搭乘捷運前往台北市府前廣場，欣賞跨年晚會再順便看台北101的煙火與光雕秀，捷運當晚也會延後甚至不收班，站內擠滿出門跨年的民眾。但在北捷受到煙霧彈攻擊以及有隨機砍人的事件發生後，很多人心裡都有陰影。身為台北101董事長，跨年夜當然是賈永婕職務上的年度大事，卻沒想到今年除了表演節目精彩程度之外，還必須讓觀眾感受到安全的氣氛，儘管維安不完全是她的職責，外界還是會關心她的看法，她也請大家信賴政府的能力，提前先安撫觀眾的情緒。