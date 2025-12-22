我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玟星（如圖）練習生時期曾因身材被淘汰，後來透過飲食控管和運動成功瘦身15公斤。（圖／翻攝自IG＠mo_onbyul）

韓國女團MAMAMOO成員玟星今（22）日迎來33歲生日！看似帥氣灑脫的她，圓夢之路卻是相當不易。高中時玟星曾因參加娛樂公司徵選，卻引來當時同學嫉妒、孤立，讓她一度陷入低潮。出道後，玟星曾在一次團體行程中意外與當年的其中一個欺負他的人巧遇，沒想到，身旁成員們竟義氣相挺用犀利眼神回擊，替她默默討回公道。除了對抗霸凌，玟星的出道前曾因身材沒有順利出道；但她不輕言放棄，靠著嚴格飲控與運動狠甩15公斤，最終在2014年成功出道。出身韓國京畿道的玟星高三時其實走過一段相當黑暗的低潮期，當時她比同齡朋友更早確定要走上歌手之路，也勇敢報名選秀，沒想到卻因此成為被嫉妒的對象，原本親近的好友接連變臉，不但刻意孤立，還不時冷嘲熱諷、辱罵，讓她在校園裡承受極大壓力。多年後玟星順利出道，她曾在工作場合遇見其中一名霸凌過她的人，當時玟星選擇裝作不認識、冷靜帶過；反倒是團員們早就知道這段過往，當場用犀利眼神狠看了對方一眼，替她討回一口氣，也讓粉絲見證了MAMAMOO的真友誼。事實上，玟星舞台志向早在國中就已萌芽，那段時間，她不斷在不同公司之間來回徵選，前後累積多達11場，也曾3度簽約，卻始終與出道擦身而過，甚至還曾因身材問題被淘汰。接二連三的打擊沒有讓她退縮，反而讓她更加篤定要撐到最後。直到2014年，玟星終於以MAMAMOO一員正式亮相，將多年努力一次兌現。回頭談起那段日子，玟星也大方承認當時體態不算理想，後來她努力飲控、運動，硬是甩掉15公斤，才打造出如今在舞台上俐落又充滿力量的樣貌。12月22日的壽星不只有玟星！還有台灣歌手周華健、台灣藝人董至成、台灣歌手蔡琴、韓國演員曹惠晶、英國演員雷夫范恩斯、韓國男團THEBOYZ成員孫英宰，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！