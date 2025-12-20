我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼今（20）日在主場迎戰「絕對王者」奧克拉荷馬雷霆，儘管全隊被守到投籃命中率僅37.5%，仍靠著一哥愛德華茲（Anthony Edwards）決勝關頭的後撤步三分上演大逆轉，終場112：107擊敗雷霆，讓後者吞下單周第2敗，愛德華茲的霸氣表現，也被外媒封為「弒神一擊」。雷霆NBA盃四強戰爆冷輸給馬刺，吞下本季第2敗，但上戰表現回溫，21分差打贏快艇，收下本季第25勝，想不到本場面對同區對手、17勝10敗的灰狼，再度踢到鐵板。本戰雙方打得激烈，肢體對抗相當多，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）更在開場僅6分鐘，就因為2次技術犯規被趕出場，全場雙方互相領先的次數多達14次，也可見戰局緊繃程度。比賽第四節剩下最後100秒時，灰狼中前鋒瑞德（Naz Reid）接獲蘭德爾（Julius Randle）妙傳命中遠投，將比分追近至1分差，最後48秒時，則由一哥愛德華茲操刀進攻，在防守大鎖華萊士（Cason Wallace）亦步亦趨防守下，用招牌後撤步投進關鍵三分，率領灰狼取得逆轉。本戰愛德華茲攻下26分、12籃板、3助攻、3抄截與2火鍋全能演出，蘭德爾、瑞德分別挹注19分、8籃板與15分、6籃板，幫助灰狼於關鍵時刻逆轉雷霆。至於輸球的雷霆，上次對決灰狼砍下40分的一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），本場再度攻下35分、5籃板、7助攻、2抄截與2火鍋，幾乎以一己之力扛起球隊進攻重任，二哥威廉斯（Jalen Williams）則有17分、7籃板，無奈球隊遭逆轉，苦吞單周第2敗，目前戰績來到25勝3敗。