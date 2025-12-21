我是廣告 請繼續往下閱讀

籃球名人堂稍早公布2026年首次獲得入選資格的候選名單，包含許多位近代球迷仍相當熟悉的球星，最受矚目的莫過於曾6度入選明星賽的「灌籃王」葛瑞芬（Blake Griffin），他曾是洛杉磯快艇在2010年代作為「空拋之城」的代表人物，葛瑞芬是2009年NBA選秀狀元，但首年因傷勢報銷，隔年菜鳥年就打出22.5分、12.1籃板，獲得年度最佳新秀，後續與一代傳奇控衛保羅（Chris Paul）組成快艇核心，兩人的合作也讓那時代的快艇被稱作「空拋之城」，吸睛的打法受到球迷歡迎，也讓這支球隊聲勢一度超過同城的超級豪門洛杉磯湖人。葛瑞芬生涯後期受到傷勢影響，輾轉於活塞、籃網與塞爾提克，最終於2023年高掛球鞋，留下場均19分、8籃板與4助攻，6次入選明星賽、5次年度最佳陣容成就。此外，傳奇第六人、有「Mr.Crossover」之稱的克勞佛（Jamal Crawford）也首度進入名單中，，他是NBA近代最具代表性的最佳第六人，生涯3度拿下此獎項，並曾在2012至2017年成為葛瑞芬隊友，生涯場均14.6分、2.2籃板與3.4助攻，其觀賞性十足的單打技巧，被許多球員稱作是運球教科書。名人堂這次公布的提名名單中，其實有將近200位球員，還包括首位被WNBA簽約的選手波玲（Molly Bolin）、WNBA傳奇球星帕克（Candace Parker）、昔日太陽、尼克名帥迪安東尼（Mike D'Antoni），此外，NBA千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也再度進入名單中。名人堂下一階段名單預計會在明年2月NBA全明星周時公布，最終入選名單則將在美國時間4月5日NCAA四強賽揭曉，最終入選儀式，則預計在8月15、16日舉行。