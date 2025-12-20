我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）今（20）日率隊在家迎戰聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆，全場26分、12籃板、3助攻、3抄截與2火鍋全能演出之外，最後37.7秒投進超霸氣、受封「弒神一擊」的關鍵三分，更在社群被瘋狂轉發，有球迷就把愛德華茲那波進攻放慢重播，發現他在4秒內狂做7個動作，最終成功甩開單防大鎖華萊士（Cason Wallace）亦步亦趨的防守。本場灰狼面對團隊防守效率值海放全聯盟的雷霆，團隊命中率僅37.5%，但全場仍不放棄一路緊咬，直到最後48秒、落後1分時，愛德華茲持球示意隊友拉開空間，擺明要親自操刀進攻，而防守他的對手，是聯盟一線單防大鎖華萊士。只見愛德華茲在外運球，直到不到41秒時才用左手持球向前，先做出一個急停、跨下後再甩肩，接著將球從被換回左手，啟動後先是急停假裝收球，最後使用哈登（James Harden）式的大幅度後撤步，完成後仰跳投並出手投進，讓全場熱血沸騰。從41秒啟動、到投進時雷霆喊暫停的37.7秒，這段將近4秒的時間，愛德華茲狂做7個動作，最終讓華萊士防手遲疑，無法於第一時間撲出去干擾其投籃，一套操作行雲流水，讓球迷驚呼，「這根本是藝術」、「他就是單打之王」、「以前有ISO Joe，現在有ISO Ant」、「這波單打真的是教科書等級」此外，也有球迷提到，愛德華茲本場於最後40秒內的攻守關鍵表現，都證明他是當今一線超級巨星，除投進「弒神一擊」關鍵三分，還包含封阻年度MVP得主「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上籃、以及最後再抄走SGA的球，可以說是隻手率領灰狼翻盤。