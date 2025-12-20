我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在2025年展現了無與倫比的「鈔能力」，不僅陣容豪華，連繳交給聯盟的「豪華稅」都寫下歷史新高。根據美國媒體《USA TODAY》資深記者Bob Nightengale報導指出，道奇隊本季需繳納的豪華稅高達約1.69億美元（約新台幣53.2億元），這個數字相當驚人，因為它竟然比大聯盟中其他12支球隊的「整隊薪資總額」還要高。報導統計了2025年賽季結束後，大聯盟各隊的財務狀況，共有9支球隊需要繳納豪華稅。其中，道奇隊以約4.173億美元（約新台幣132億元）的團隊薪資總額傲視群雄，這也導致他們必須支付創紀錄的1.69億美元罰金，遠遠打破了去年創下的1.03億美元紀錄。更誇張的是，道奇隊繳納的稅金，幾乎是第二名紐約大都會（New York Mets）9160萬美元的兩倍之多。數據顯示，道奇隊光是繳出去的稅金，就已經超過了聯盟中薪資排名後段班的12支球隊的團隊總薪資。這份名單中，甚至包含了曾在季後賽與道奇交手的隊伍，例如在國聯外卡系列賽碰頭的辛辛那提紅人團隊薪資約1.442億美元，以及在國聯冠軍賽對決的密爾瓦基釀酒人團隊薪資約1.435億美元。這種極端的貧富差距引發了美國體育媒體《Clutch Points》的關注。該媒體以「道奇紀錄性的豪華稅，將增強球迷要求實施薪資上限的聲浪」為題，分析了這種失衡現象的潛在後果。文章指出，這種金錢競賽可能成為「2026年賽季結束後引發封館的導火線」。由於大聯盟目前的勞資協議（CBA）將在2026年到期，屆時關於是否實施「硬性薪資上限（Salary Cap）」來遏止豪門球隊無止盡的撒錢，勢必成為勞資雙方談判桌上最棘手的議題。