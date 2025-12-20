我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025台北馬拉松路線-全馬馬拉松組（圖／取自台北馬拉松官網www.taipeicitymarathon.com/）

▲2025台北馬拉松路線-半馬馬拉松組（圖／取自台北馬拉松官網www.taipeicitymarathon.com/）

2025年台北馬拉松將於21日上午6點30分自台北市民廣場起跑，馬拉松組終點設於台北田徑場，半程馬拉松則於南京東路四段完成賽事。今年賽事共分為馬拉松、半程馬拉松與半馬輪椅組三大項目，總參賽人數達數萬人，其中全馬約9000人、半馬多達1萬9000人，規模持續攀升。在高密度人潮與多變路況下，如何妥善分配體力、判斷風向並應對賽道特性，將是影響完賽品質與成績表現的關鍵因素，其中「環東高架」路段更被視為全賽事最具挑戰性的關卡。全馬路線自市民廣場出發，經仁愛路、中山南北路、北安路，銜接環東高架後進入河濱，最終抵達台北田徑場。起跑階段的最大風險，往往不是心肺，而是環境。仁愛路四段的「貓眼石」路面，加上人潮密集，對尚未完全進入比賽狀態的跑者而言，很容易被節奏帶亂。我會建議，起跑後刻意維持穩定步頻，讓呼吸先進入節奏，而不是急著卡位或追配速。5公里處為第一個補水站，但以台北馬的參賽人數來看，這裡幾乎一定壅擠。若不想因補水失序影響節奏，隨身攜帶小瓶水，反而更有彈性。前段賽道的核心只有一個，把心率壓住。進入北安路後，跑者將迎來台北馬最具代表性的路段，環東高架。這一段被稱為「魔王關」，並不是因為爬坡，而是因為高架道路容易形成逆風，體感負擔會被明顯放大。這裡最不該做的事情，就是嘗試加速或死守配速表。比較聰明的做法，是穩定輸出、順應體感，甚至跟速度相近的跑者並行，利用集團破風節省能量。很多跑者的後段失速，其實不是發生在 30 公里後，而是在這一段提前透支。完成環東高架後，賽道進入南湖左岸、觀山河濱等路段。視覺上看似平順，但實際上起伏不少，對肌耐力與配速控制都是考驗。專業跑者常說，全馬真正的比賽從30公里開始，這句話在台北馬尤其真實。若在 25 公里前就開始加速，後段往往只能硬撐。反而是願意保留體力、穩定輸出的跑者，進入觀山河濱、剩下約7公里時，才有餘裕逐步拉升配速，直奔台北田徑場終點。前 10 公里，刻意比直覺再慢一點，避免被賽事氣氛推著跑；10到20公里，體感與配速逐漸一致，只要維持步頻與呼吸即可；21到30 公里，是調整而非拚命的階段，狀況好的人可以微調，逆風時則學會放手；30 公里後，才是真正的馬拉松，專注節奏。最後 2 公里靠意志力帥氣跑進終點。對於參賽選手來說，三包能量膠是相對保險的配置，第一包於賽前30分鐘食用。剛開始前1到2公里人多不用急，當作熱身即可，脫離人群後再拉回目標配速，若能在53到57分鐘完成，半馬18到 21 公里進入麥帥一橋，是半馬最後的魔王關。此時體力幾乎耗盡，我的建議很簡單：不要再看錶，專注向前，剩下的距離，用意志完成。