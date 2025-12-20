12月21日冬至必吃湯圓象徵團圓，但熱量陷阱也不容小覷，營養師高敏敏整理市售湯圓熱量比較，表示芝麻、花生等甜湯圓熱量居高不下，其中芝麻湯圓一顆近80大卡，吃3顆就超過一碗白飯。她也特別點名4類族群須控制份量，包括減重者、腸胃易脹氣者、需控血糖者及吞嚥困難的長者與孩童，並建議搭配富含酵素水果、飯後活動與分食方式，避免熱量囤積，才能過節吃得安心不傷身。
冬至湯圓熱量排行一次看！冠軍不是花生、奶茶口味：吃3顆超過一碗白飯
高敏敏整理市面常見湯圓熱量，發現甜湯圓普遍屬於高熱量食物。以每顆約20公克的大顆湯圓來看，熱量最高的是芝麻口味，每顆達77.8大卡，其次還包括紫糯芝麻、花生與奶茶等口味，多數都落在70大卡上下，換算下來，芝麻湯圓只要吃3顆，熱量就已經超過一碗白飯。此外，雖然鹹湯圓、小湯圓熱量較低，但因為容易一口接一口，實際攝取量也可能不知不覺累積。
🟡甜湯圓熱量排行（大顆湯圓，每顆約20g）
🥇桂冠芝麻湯圓：77.8kcal
🥈桂冠紫糯芝麻湯圓：76.4kcal
🥉義美奶茶湯圓：74kcal
4.義美花生湯圓：74kcal
5.義美杏仁可可湯圓：74kcal
6.桂冠花生湯圓：73.2kcal
7.義美芝麻湯圓：72.5kcal
8.義美草莓煉乳湯圓：72.5kcal
9.義美黑糖奶茶湯圓：69.5kcal
10.義美雞蛋布丁湯圓：65.5kcal
11.義美抹茶湯圓：65kcal
12.義美紅豆湯圓：64kcal
13.桂冠焦糖布丁湯圓：62.4kcal
14.桂冠抹茶湯圓：62kcal
15.桂冠流沙湯圓：58.8kcal
16.桂冠紅豆湯圓：57.6kcal
17.桂冠綠豆椪湯圓：57.6kcal
18.桂冠提拉米蘇湯圓：53.2kcal
🟡鹹湯圓熱量排行（大顆湯圓，每顆約20g）
1.桂冠客家鹹湯圓：60.9kcal
2.桂冠鮮肉湯圓：60.4kcal
🟡小湯圓熱量排行
1.桂冠芝麻小湯圓（4g）：12.9kcal
2.桂冠花生小湯圓（4g）：12.4kcal
3.桂冠紅白小湯圓（3g）：6.5kcal
冬至吃湯圓「4類人」要注意！高敏敏：吃完搭配水果助消化
高敏敏也特別提醒，有4類族群吃湯圓時要更加節制。正在減重的人，容易因連續攝取導致熱量超標；腸胃容易脹氣者，因糯米支鏈澱粉高，可能引發不適；需要控制血糖的人，湯圓外皮與甜餡都可能讓血糖快速上升；而咀嚼與吞嚥功能較弱的孩童與長者，則要留意噎食風險。
至於如何降低負擔，她建議吃完湯圓後，可搭配奇異果、鳳梨、木瓜或香蕉等富含酵素的水果，幫助消化，也可透過散步、走動或騎腳踏車，加速熱量代謝；煮湯圓前先與親友分配好份量，避免煮太多最後全吃下肚。掌握份量與搭配原則，才能在冬至吃得開心，也不必為熱量擔心。
資料來源：營養師高敏敏臉書
