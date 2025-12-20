台北捷運台北車站、中山站周邊在昨（19）日傍晚發生震驚全台的攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈之餘，拿刀隨機砍人，之後在誠品南西店樓頂墜下，造成含他之內4人死亡、11人受傷。女團L.C.G.勵齊女孩的成員惟婷剛好在現場，提到昨晚狀況還是難掩心中驚恐，坦言：「那個時候在過馬路，突然聽到尖叫聲，有人躺在人行道，地上很多血。」嚇到腦袋空白，心裡有創傷，最近都不敢搭捷運。
女團成員目睹北捷攻擊現場 嚇到晚上睡不好
惟婷在攻擊發生的當下，正巧在附近，後來要過馬路看到了很多救護車與血跡的混亂場面，嚇到腦海裡揮之不去，越想就越難睡得好。她今（20）日與其他L.C.G.勵齊女孩的夥伴一起出席金曲製作人阿沁發起的「記得愛聖誕公益活動」，還是又被媒體問到昨晚恐怖的畫面。
韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國傳奇男團 Click-B 主唱金泰亨今日都驚喜現身，為她們加油打氣。聽到惟婷的驚恐遭遇，金泰亨表示昨晚跟阿沁在吃飯，知道此事嚇了一跳，不敢相信會發生這種情況，有人為此失去寶貴生命，更讓他覺得很難過，希望受到傷害的人們可以早日恢復。
阿沁宣告退休但有新計畫 想投入音樂教育
L.C.G.勵齊女孩由可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni所組成，長時間接受韓系嚴格培訓，除了磨練出舞台魅力與唱跳實力外，更被要求肩負社會公益事務，這回發行單曲〈C.A.T.〉，要用熱情的歌舞為社會注入正能量，號召年輕世代關注弱勢議題，傳遞愛與勇氣。
曾宣告要「退休」的阿沁說，會將全心投入於「小未來音樂人」計畫，專注於 2–7 歲幼兒音樂教育，並規劃成立國中、高中自學音樂班，透露和女兒說這個計劃時，她還說要先報名，表示不能輸在起跑點，他已砸近千萬的設備，希望能好好培育下一代音樂人才。他也被北捷攻擊嚇一跳，想說台灣怎麼會發生這種事？今晚L.C.G.勵齊女孩的演出也會加強安檢。
資料來源：𝐊𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐍𝐀惟婷IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
惟婷在攻擊發生的當下，正巧在附近，後來要過馬路看到了很多救護車與血跡的混亂場面，嚇到腦海裡揮之不去，越想就越難睡得好。她今（20）日與其他L.C.G.勵齊女孩的夥伴一起出席金曲製作人阿沁發起的「記得愛聖誕公益活動」，還是又被媒體問到昨晚恐怖的畫面。
韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國傳奇男團 Click-B 主唱金泰亨今日都驚喜現身，為她們加油打氣。聽到惟婷的驚恐遭遇，金泰亨表示昨晚跟阿沁在吃飯，知道此事嚇了一跳，不敢相信會發生這種情況，有人為此失去寶貴生命，更讓他覺得很難過，希望受到傷害的人們可以早日恢復。
L.C.G.勵齊女孩由可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni所組成，長時間接受韓系嚴格培訓，除了磨練出舞台魅力與唱跳實力外，更被要求肩負社會公益事務，這回發行單曲〈C.A.T.〉，要用熱情的歌舞為社會注入正能量，號召年輕世代關注弱勢議題，傳遞愛與勇氣。
曾宣告要「退休」的阿沁說，會將全心投入於「小未來音樂人」計畫，專注於 2–7 歲幼兒音樂教育，並規劃成立國中、高中自學音樂班，透露和女兒說這個計劃時，她還說要先報名，表示不能輸在起跑點，他已砸近千萬的設備，希望能好好培育下一代音樂人才。他也被北捷攻擊嚇一跳，想說台灣怎麼會發生這種事？今晚L.C.G.勵齊女孩的演出也會加強安檢。
資料來源：𝐊𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐍𝐀惟婷IG