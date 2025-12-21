我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，近期美國隊陸續公布參賽球員，其中備受關注的莫過於底特律老虎的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的加入。（圖／美聯社／達志影像）

隨著明年3月世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步逼近，美國代表隊陣容逐漸成形，被外界視為日本「侍Japan」最大勁敵的美國隊，如今，其中包括阿隆索（Pete Alonso）和歐爾森（Matt Olson），不過，如過他能加入，這支球隊將更加難以被擊敗。在投手戰力方面，美國隊已展現十足誠意。；此外，奪三振王韋伯（Logan Webb）、以及雙城右投萊恩（Joe Ryan）也相繼點頭加入，使美國隊長年被質疑的投手戰力，這次幾乎補齊到滿編水準。野手方面同樣星光熠熠，，但。現有捕手史密斯（Will Smith）過去僅在2021年短暫以一壘手身分出賽過1場，而水手主戰捕手勞雷（Cal Raleigh）更從未在大聯盟守過一壘，因此臨時轉守一壘被認為並不現實，美國隊勢必得再補進一名正宗一壘手。誰會成為「最後一塊拼圖」？社群平台討論熱烈，，也有人看好勇士一壘手歐爾森，甚至把新人王柯茲（Nick Kurtz）列為黑馬。當然，最具話題性的名字仍是費城人氣球星哈波（Bryce Harper）。身為兩屆MVP）得主，，也會讓整體打線更具威嚇力。無論最終人選是阿隆索的長打火力、哈波的巨星光環，還是新生代柯茲的衝擊力，美國隊的一壘位置勢必再添重量級戰力。等到最後拼圖補齊，這支美國代表隊的夢幻陣容，也將正式成形，成為 2026年WBC冠軍最強力的競逐者之一。