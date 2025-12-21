我是廣告 請繼續往下閱讀

12月21日體壇中知名的壽星，效力NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠的弗拉格（Cooper Flagg），今天將迎來他的19歲生日。作為2025年的選秀狀元，弗拉格備受各界矚目。這位來自緬因州紐波特的前鋒，曾在高中、杜克大學以及國家青年隊都展現超凡實力，被譽為近年最具潛力的年輕球員之一。弗拉格的籃球生涯始於紐波特的Nokomis Regional高中，作為新生他就能攻下平均20.5分、10籃板、6.2助攻、3.7抄截與3.7阻攻，成為緬因州首位獲得Gatorade年度最佳球員的新生並帶領校隊奪下A級州冠軍。高中第二年，他轉學至佛羅里達蒙特維爾學院，並代表Florida Eagles參加Nike EYBL聯賽，逐步嶄露頭角。高三賽季，弗拉格率隊取得完美34勝0敗，並奪得全國冠軍，個人也榮獲Gatorade全國年度最佳球員、Mr. Basketball USA與Naismith高中年度最佳球員等多項榮譽。2024年夏天，弗拉格進入杜克大學，並立即在首場比賽中砍下18分、7籃板、5助攻與3抄截。大一賽季，他不僅幫助杜克拿下ACC例行賽冠軍，更在與聖母大學的比賽中狂飆42分，刷新杜克大學與ACC歷史新生得分紀錄。整個賽季，弗拉格場均16.4分、7.5籃板、3.8助攻與2.7阻攻，並榮膺ACC年度球員與年度新秀，成為威廉森（Zion Williamson）等人後，ACC史上少數同時獲得兩項大獎的新生。2025年NBA選秀中，弗拉格被達拉斯小牛以狀元簽選中，並於10月22日完成NBA首秀，交出10分、10籃板與1抄截的雙十數據。隨後，他迅速打破多項NBA「最年輕紀錄」，包括成為史上最年輕得分25+、助攻10+及單場40分的球員，甚至在12月15日對猶他爵士的比賽中砍下42分。