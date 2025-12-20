我是廣告 請繼續往下閱讀

▲27歲嫌犯張文先至北車丟擲煙霧彈後，再持長刀至中山站隨機砍人後墜樓，最終宣告不治。（圖／翻攝畫面）

▲春風罕見發話，感嘆張文昨晚在北車、中山的隨機殺人案件，坦言看見還有不明人士預告台中新光三越犯案，痛喊：「社會到底怎麼了。」（圖／春風 Threads @911_eo）

台北市昨（19）日晚間發生重大隨機攻擊事件，釀成4死11傷悲劇，對此竟還有網友在社群平台發出恐嚇信，稱下次恐攻將在台中新光三越犯案，更囂張喊話，「目標50人。」引起民眾不安，對此男團玖壹壹主唱春風，痛心喊道：「這個社會到底怎麼了？」回顧昨晚隨機殺人案，27歲嫌犯張文先後在台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊民眾，最終從百貨公司高樓墜下身亡。整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震驚全台。未料事件餘波未平，竟有網友在社群平台留言恐嚇：「下一個地點台中新光三越，目標50人。」再度引發民眾不安，讓讓台中市民高度緊張。身為台中在地人的玖壹壹成員春風也在社群平台發文，表達對近期社會事件的憂心。春風表示，自己與身邊朋友討論這起案件時，內心感到十分不捨，「發生這種事看了真的很不捨，也覺得這個社會到底怎麼了。」更提到，自己認識的許多台中親友，或多或少都曾遇過情緒不穩、行為失序的人，「如果萬一有一天不幸遇到，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家。」對於網路恐嚇事件，台中市警察局第六分局表示，警方於今天上午10時19分接獲通報，指有不明人士在網路留言，揚言前往新光三越台中中港店行兇。警方第一時間即調閱相關網路資訊，進行IP位址追查，初步確認該留言來源為境外IP，定位顯示在柬埔寨。警方隨即與百貨公司館方取得聯繫，啟動應變機制，全面強化館內外安全管理措施，包括派遣警力加強周邊巡守與警戒，提升見警率，確保現場秩序與民眾人身安全。警方也強調，對於任何涉及恐嚇公共安全的行為，皆會嚴正以待，並持續追查幕後身分，不容心存僥倖。新光三越台中中港店方面也回應表示，對顧客與同仁的安全高度重視，已即刻啟動多項加強措施，包括強化出入口的安全維護，提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線同仁隨時留意周遭環境狀況。若發現任何可疑情形，將立即通報並依照既定流程妥善處理，務求讓消費者在安全無虞的環境下購物。