我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台下5000名觀眾點亮手機燈海，象徵朝光亮前進。（圖／記者張一笙攝）

台北市昨（19）日發生震驚社會的隨機攻擊事件，共釀成4人死亡、11人受傷的悲劇，讓各地大型活動的公共安全與維安措施全面升級，天團告五人在今晚登台「2026台南好young搖滾耶誕演唱會」時，也喊話現場5000名粉絲點亮手燈，唱起〈黑夜狂奔〉，更大喊記住光亮，安撫民心。受到北部重大治安事件影響台南的耶誕演唱會活動全面提高維安規格，活動開始前全場更進行30秒默哀，向北部事件中的罹難者致意。台南市長黃偉哲也指示市府團隊，加強場內外秩序維護，確保活動在安全無虞的情況下進行。受邀演唱會的告五人，則在舞台上帶來〈黑夜狂奔〉呼應近期社會事件，引發現場共鳴，還在現場要求5000名觀眾同步點亮手中的燈光，形成一片光海，更直言：「社會很亂，但我們要記住光亮。」盼以音樂凝聚人心。回顧整起案件，27歲凶嫌張文先後在台北車站與捷運中山站周邊投擲煙霧彈與汽油彈，造成多名民眾死傷，隨後在誠品南西店跳樓輕生。整起事件共釀成4人死亡、11人受傷的悲劇，消息曝光後震撼全台。