台北市昨（19）日發生震驚社會的隨機攻擊事件，共釀成4人死亡、11人受傷的悲劇，讓各地大型活動的公共安全與維安措施全面升級，天團告五人在今晚登台「2026台南好young搖滾耶誕演唱會」時，也喊話現場5000名粉絲點亮手燈，唱起〈黑夜狂奔〉，更大喊記住光亮，安撫民心。
台南耶誕演唱會默哀30秒 告五人獻聲喊話安撫民心
受到北部重大治安事件影響台南的耶誕演唱會活動全面提高維安規格，活動開始前全場更進行30秒默哀，向北部事件中的罹難者致意。台南市長黃偉哲也指示市府團隊，加強場內外秩序維護，確保活動在安全無虞的情況下進行。
受邀演唱會的告五人，則在舞台上帶來〈黑夜狂奔〉呼應近期社會事件，引發現場共鳴，還在現場要求5000名觀眾同步點亮手中的燈光，形成一片光海，更直言：「社會很亂，但我們要記住光亮。」盼以音樂凝聚人心。
張文北車中山預謀犯案 隨機殺人釀4死11傷悲劇
回顧整起案件，27歲凶嫌張文先後在台北車站與捷運中山站周邊投擲煙霧彈與汽油彈，造成多名民眾死傷，隨後在誠品南西店跳樓輕生。整起事件共釀成4人死亡、11人受傷的悲劇，消息曝光後震撼全台。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
