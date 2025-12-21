我是廣告 請繼續往下閱讀

▲依依分享自己碰上了孕期大魔王，心情總是起起伏伏。（圖／IG＠sherry11ee）

演藝圈夫妻檔納豆（林郁智）、依依（陳依依）愛情長跑多年，兩人去年登記結婚，本月初宣布懷孕喜訊。不過昨（20）日深夜，依依透露自己碰上了「孕期大魔王」，因為荷爾蒙劇烈變化，情緒總是沒理由低落，直言：「真的很可怕。」依依透露自己碰上了孕期中最可怕的大魔王，「原來讓我害怕的、難受的，不是孕吐、疲累、頭暈，而是因為荷爾蒙劇烈變化，會直接影響大腦中和情緒相關的身經傳導物質，就像情緒坐雲霄飛車，沒來由的突然往下掉。」不過依依也分享了自己的調適方法，「吃小小的美食、洗個熱水澡、喝杯熱茶」，感性呼籲荷爾蒙同時也在劇烈變動的人，「你不是一個人，並不是你不夠堅強」，認為正視自己當下情緒是很重要的事。藝人納豆2022年因腦中風出血送醫，經過3個多月的治療和休養才順利出院，當時老婆依依在一旁照料，攜手度過難關。去年兩人宣布登記結婚，日前傳來了依依懷孕消息，納豆和依依透過經紀人分享心情，表示得知懷孕當下都很感動，不過看著老婆因為試管要打針、吃藥，為了備孕一週胖了8公斤，讓原本想生三個的納豆直呼：「真的很可怕。」納豆、依依本月19日也舉辦了性別趴，兩人透過直播舉辦性別揭曉派對，邀請親友一同見證重要時刻，當藏著寶寶性別的氣球被戳破，粉紅色紙花灑落，正式揭曉寶寶性別為女生，讓納豆一時情緒潰堤，張大嘴巴又叫又笑，立刻遭好友虧說「女兒奴已經上線」，氣氛非常溫馨。