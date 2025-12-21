透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆，交涉期限即將於美東時間12月22日下午5點（台灣時間12月23日上午7點）截止，但美國市場至今反應冷淡，與最初的高期待形成強烈對比。多家美媒近日直言，村上的身價恐怕將「大幅縮水」，甚至不排除只剩原先預估的一半以下。
擔憂他成為打線漏洞 村上宗隆市場冷
美國棒球權威媒體《Baseball America》記者Geoff Pontes於19日受邀登上知名Podcast節目《Foul Territory》，談及村上狀況時語氣相當保留。他指出：「看起來市場的反應，明顯比村上陣營原本預期的要冷得多，各球團對這筆投資是否值得，態度其實相當保守。」
Pontes進一步分析，村上宗隆遭質疑的關鍵，仍集中在三振率偏高與守備能力的不確定性。「沒有人能保證他能像舒瓦伯（Kyle Schwarber）那樣在大聯盟穩定輸出長打，」Pontes直言，「對球隊來說，最不想看到的情況，就是他最後成為打線中的漏洞。」
其中，外界曾一度盛傳與村上宗隆有過接觸的聖地牙哥教士，也被點名態度趨於保留。Pontes透露，教士確實曾與村上方面進行過數次面談，但隨後球隊選擇與韓籍內野手宋成文達成協議，「那名球員預期會扮演與村上相近的角色，因此那些面談，或許只是『觀望性質』，而非真正全力追逐。」
村上宗隆恐難獲得天價合約
Pontes也預測，村上最終不太可能獲得外界原先期待的長年期、天價合約，「很多人原本以為會看到破億美元的長約，但現在看來，這樣的劇本恐怕不會發生。」
類似觀點也出現在芝加哥媒體圈。芝加哥體育電台《670 The Score》資深記者Bruce Levine表示，他聽聞村上「很快就會做出決定」，但並未聽說小熊積極介入，反倒是芝加哥白襪被認為仍存在一定可能性。「他的合約金額，不會像其他重量級日本球星那樣高。」Levine直言。
另一方面，美國社群媒體上也開始出現包括落磯等小市場球隊的猜測聲音，顯示村上的行情已明顯偏離「豪門搶人大戰」的走向。
曾在2022年單季轟出56支全壘打、被譽為「日本貝比魯斯」的村上，如今卻面臨現實層面的冷水洗禮。距離交涉期限只剩最後48小時，他是否能在壓線時刻扭轉評價、或只能接受縮水合約，將成為這個休賽季最受關注的關鍵焦點之一。
