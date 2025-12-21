62歲的「功夫皇帝」李連杰，今年8月才發了躺在醫院病床上疑似動手術的圖片，沒兩個月精神、氣色大好，還明顯回春，被稱是移植了心臟，也有人傳是換血，越講越離譜。他曾發布游泳時裸上身、明顯沒有手術疤痕的畫面，依舊止不住流言，他乾脆不再理會，近日宣告創立TikTok帳號，表示希望建立一個功夫為主題的平台，中外粉絲為之震撼。
李連杰從抖音跨進TikTok 撂英文徵求網友
李連杰近年來少有電影作品，除了出書之外，就是在抖音上發布影片，而他現在從抖音跨入西洋版的TikTok，首支短片就用英語講出著名電影台詞：「I'll be back.」（我會回來），第一支正式影片則剪輯了《笑傲江湖II東方不敗》、《神鬼傳奇3》等過去作品的片段，背景出現電影中提到練武真正意義的對白，接著他提出了一個疑問：「為什麼要習武？」
對於自己的疑問，李連杰說道：「難道習武，就是為了爭強鬥狠嗎？」他再改用英文對觀眾表示：「全球各地的兄弟姐妹們，我回來了，來TikTok當大家的朋友、鄰居。我從8歲開始學習武術，可能已經50年了，拍電影也已超過40年，我學習如何快樂、如何鍛鍊我的心智，也27年了。我想跟你們分享很多事，希望你們會成為我的朋友。」
李連杰懶得再理會換心傳聞 想建立功夫主題的平台
在TikTok影片裡，李連杰請大家跟他講自身的故事，自身的夢想，歡迎用短影音的方式呈現給他看，想建立一個功夫為主題的平台，好跟所有人分享，顯然新的大計畫正在進行中。
TikTok短片上，李連杰的氣色看來不錯，仍然是回春後的樣貌。早先他的好友「向太」陳嵐，表示他回春不過就是因為開始整理自己的外表，也染了頭髮，因而感覺多了不少活力，絕對不是外傳換血還是心臟移植，李連杰自己則看似沒有太受到干擾，還是按著自身的步驟在進行，沒有再多理會外界的各種傳聞。
資料來源：李連杰TikTok
