金州勇士隊前鋒格林（Draymond Green），在今（21）日對戰鳳凰城太陽的比賽中，於第二節初段因連續兩次技術犯規遭到驅逐出場，成為比賽的重要轉折點，在那之後勇士隊反而被激起士氣，在第三節逆轉分數。事情發生在第二節剩下10分45秒時，格林成功封阻太陽後衛格里斯佩（Collin Gillespie）的投籃，兩人在回防過程中出現言語交鋒。隨後在10分39秒、勇士球星柯瑞（Stephen Curry）完成一次快攻三分球的同時，格林情緒激動地衝撞格里斯佩，立刻被場邊裁判Pat Fraher吹判技術犯規。對判決極度不滿的格林，隨即將怒氣轉向裁判，並模仿裁判吹技術犯規的手勢，接著一路跟到記錄台前持續咆哮，最終再度被追加一次技術犯規，當場遭到驅逐，在球隊人員陪同下返回休息室。這是格林本季首次被驅逐出場，卻已是他生涯例行賽第21次遭到判決出場。對於近期狀況不佳的勇士而言，這次驅逐無疑是雪上加霜。當時勇士正處於低潮，過去14場比賽吞下9敗，而格林的提前退場，讓球隊在剩餘三節比賽中失去先發大前鋒與防守核心。格林被趕出場時，勇士以38：48落後太陽。不過比賽進行到第三節7分59秒時，勇士反而以73：71領先。