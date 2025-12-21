我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民隊新任棒球營運總裁托波尼（Paul Toboni）年僅35歲，合作成員多為90年後出生，他認為年齡不是重點，而是在於他們想打造出一支高效率、默契的團隊。（圖／美聯社／達志影像）

根據MLB大聯盟最新消息，華盛頓國民隊本周正式迎來全新時代，制服組全走年輕化政策，總經理基蘭比（Anirudh Kilambi）年僅31歲，與大谷翔平同為1994年出生，且他過去曾是美國大聯盟論壇知名鄉民，靠著對棒球熱愛，一路爬升為總經理，此外，雇用他的棒球營運總裁托波尼（Paul Toboni）也僅35歲，總教練布特拉（Blake Butera）33歲，則成為1972年以來，大聯盟最年輕的總教練。「The Athletic」稍早正式報導華盛頓國民迎來史無前例的「年輕化實驗」，最早在10月上任的棒球營運總裁托波尼年僅35歲，過去是波士頓紅襪的助理總經理。，他上任後隨即展開年輕化政策，聘用31歲的基蘭比擔任總經理，總教練人選則是33歲的布特拉。其中基蘭比經歷尤其特殊，他的父母是居住在舊金山的印度移民，全家人都是巨人隊的鐵粉，儘管自己並無太多棒球運動天賦，但基蘭比仍以不同方式展現對棒球的熱愛。他在網路上以「garbanzo24」帳號為名，成為舊金山網路社群上的活躍名人，期間研發出一套名為「BEAnS」棒球實證分析系統，來追蹤球員數據和統計訊息，2016年畢業於加州大學柏克萊分校統計學、運科學雙學位的他，進入坦帕灣光芒隊實習、獲得正職，後續被挖角至費城人擔任助理總經理，如今更一躍成為國民隊的總經理。值得注意的是，國民隊過去幾個月前，還被稱作是「老派MLB的最後堡壘」，由坐鎮球隊長達15年、63歲的總經理里佐（Mike Rizzo）率領，搭配曾率隊於2019年奪冠的61歲主帥馬丁尼茲（Dave Martinez）領導，但本季戰績僅66勝96敗，近5年第4度於國聯東區墊底，如今也徹底改頭換面。除了總裁托波尼35歲、總教練布特拉33歲、總經理基蘭比31歲的徹底年輕化之外，多數教練團也多為90後組成，總計教練團11位成員中，只有3人超過40歲，投手教練馬修斯（Simon Mathews）更只有30歲。對於外界評價的「年輕化實驗」，總裁托波尼則表示，「我希望這與我、基蘭比與布特拉的年齡無關，這種感覺就像是，『嘿，我們正在努力組建一支高效率、有默契且目標一致的團隊。』」