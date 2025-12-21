今天（12/21）是冬至，民間流傳多項習俗與禁忌，包括避免房事、熬夜與夜間外出，湯圓務必吃雙數以求圓滿添福，也忌爭吵動怒以免影響氣場。其中，民俗專家提醒，冬至這天陰氣較盛，男女若過度消耗精力，恐導致陽氣外洩，進而影響健康，因此要避免房事；而網紅鳳梨（吳泓逸）在相關貼文下標註老婆歐菈的社群帳號，留言：「我剛剛才忙完⋯」
冬至當天禁行房 鳳梨急標辣妻喊：剛忙完
鳳梨去年2月與交往多年的女友「歐菈」登記結婚，夫妻倆常大方分享閨房情趣。而今日是冬至，不僅是華人重要的傳統節日，也是陽氣初始的狀態，所以在古代冬至比過年還重要，也有許多禁忌及習俗。許多民俗專家都提醒，冬至的氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。鳳梨今回覆相關貼文，直呼：「我剛剛才忙完⋯」並標註老婆。
除了避免房事，另外還有晚上9點後避免外出、媳婦勿回娘家、不宜熬夜、吃湯圓需雙數、忌爭吵或逞兇鬥狠等禁忌。
冬至正逢天赦日 把握補財庫、旺桃花
值得一提的是，今年冬至正逢天赦日，十分罕見，也是年度中最強大、也最不容錯過的轉運日。塔羅牌老師艾菲爾表示，把握天赦、冬至雙重吉日補財庫、旺桃花，除了習俗吃湯圓以外，也可穿新鞋、吃豬腳麵線等，藉此提前佈局2026年財運、事業與人緣。
