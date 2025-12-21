我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（右）給Zico（左）圍上自己的圍巾。（圖／YouTube@멜론 Melon）

第17屆《2025 Melon Music Awards》（MMA2025）在昨（20）日晚間完美落幕，王者回歸的GD直接抱回7獎座，成為當晚的大贏家。而除了拿獎外，GD也帶來精采表演，接連帶來多首經典歌曲，還在唱最後一首〈CROOKED〉時，直接走下台跟其他藝人互動，還把麥克風給Zico，Zico也馬上開唱，讓現場尖叫聲不斷，不料這卻引來不少網友質疑GD刻意避開現場演唱，再度質疑他的唱功。GD在昨晚演唱〈CROOKED〉時，直接走到藝人席跟大家互動，還把麥克風遞給Zico，Zico先是驚訝一下後，馬上自然的跟唱，GD還為了感謝，把自己的圍巾給Zico圍上。但不料這段精采的合作演出卻意外引發爭議，有網友質疑GD是刻意避開現場演唱，才把麥克風給Zico，認為GD雖然成功引爆全場氣氛，但卻沒有唱太多歌詞，因此感到失望。不過也有人認為這可能是與Zico說好的橋段，大讚兩人的合作非常精采。GD在昨晚的MMA中帶來精采演出，一個人就成功炒熱全場氣氛，接連帶來〈DRAMA〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈TOO BAD〉、〈CROOKED〉等經典歌曲，直接引爆現場，舞台顯然比在MAMA時穩定非常多，但卻依然引發爭論，還有人指出表演雖精彩，但也不足以平息唱功方面的爭議。GD這次在MMA中，不只抱走4項大獎中的「年度專輯」、「年度藝人」、「年度歌曲」3項，還拿下「TOP 10藝人」、「10大百萬專輯歌手」、「最佳男子SOLO歌手」共7個獎座，成為當晚的大贏家。GD也在台上表達對BIGBANG成員的想念，還霸氣喊「2025年我先拿走了」。據悉，GD早在日前的MAMA演出時，因為音響問題，導致現場發揮不如預期，遭部分韓媒質疑GD唱腔很怪，像是故意拖尾音、咬字不清楚等，讓GD在演唱會時，傻眼表示自己唱了19年，到現在才冒出這種爭議，感到非常驚訝。GD還在現場霸氣直呼：「我只是盡力做我選擇要做的事，（大家）不喜歡的話也沒關係」。