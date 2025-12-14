我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD韓國開唱聽到陸粉中文告白，直接回「這裡是韓國喔」。（圖／Threads@crystal_l222）

韓國男子天團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON、權志龍）近期舉行世界巡演《Übermensch》，與全球粉絲見面，12日、13日唱回韓國首爾進行安可場，而在GD於台上跟粉絲互動時，一位中國粉絲突用中文告白「我愛你」，不料GD直接裝傻，開玩笑說「這裡是韓國」，火速引發熱議，韓粉紛紛感動喊「大韓民國是保有GD的國家」，還有人嗨翻直言「太爽了」。GD在演唱會途中，在台上與粉絲互動，突然台下傳出一聲中文告白「我愛你」，GD先是笑著說：「我聽不懂妳在說什麼」，然後問台下「我愛妳是什麼？這裡是韓國喔」，直接讓台下粉絲瘋狂尖叫，影片直接打上「大韓民國=GD保有國」。還有許多韓粉看到後，直接嗨喊：「哇，真的太爽了」。GD在上個月登上MAMA頒獎典禮，帶來壓軸演出，獻唱〈Drama〉、〈Heartbreaker〉、〈無題〉等熱門歌曲，卻疑似因設備出問題，讓他唱到翻白眼、面露不悅。影片中，可看到GD頻頻拔掉耳機又戴上，還直接拆掉領帶、撥弄頭髮，更不時惡狠狠地瞪向鏡頭，唱到一半還忍不住抬頭望天、翻白眼，疑似是因為收音設備有問題，讓GD唱得很不盡興。表演結束後，MAMA的官方IG剪輯GD的演出發文，沒想到GD直接用自己的帳號在下面留言一個「倒讚」的符號，看來怒氣值超滿。粉絲見狀也紛紛留言，「是誰又激怒我龍哥」、「感覺是設備太爛了，完美主義的GD無法接受」、「其實你表演得很好了，我們都愛你，別氣」、「是麥克風很糟，不是你的問題，希望哥哥不要自責」。由於設備問題，GD在MAMA表演也被認為不如預期，還遭韓媒批評唱腔怪異，因而爆發爭議，GD也在12日的演唱會間接提到這件事，「今天的演出有會出現爭議的地方嗎？」並直言自己唱了19年，才出現這種爭議，覺得很驚訝，雖然謙虛表示演出不能說是完美，要看當天狀態，但依然霸氣喊：「今天的演出應該是可以點個讚的程度吧」，讓大家笑翻。