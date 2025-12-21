我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Suho（左）跟Kai（右）在表演結束後感動淚崩，全被D.O.拍下。（圖／D.O. IG@d.o.hkyungsoo）

韓國音樂盛事MMA（Melon Music Award 2025）在昨（20）日晚間完美落幕，EXO在全員結束兵役後，相隔8年再度合體出席頒獎典禮，一連帶來5首經典歌曲，雖然不是完整體，但還是讓粉絲都非常感動。但不料成員竟比粉絲更激動，罕見更新社群的D.O.（都敬秀），竟PO出一張隊長Suho跟Kai在慶功宴上，低頭哭泣的模樣，還取笑寫下「愛哭鬼們」。EXO在昨晚時隔8年以團體之姿登上頒獎典禮舞台，成員為了呈現最完美的演出，還練習到凌晨4點，D.O.也為了團體，取消了原本要為金宇彬、申敏兒婚禮唱祝歌的計畫，只短暫現身以示祝福。而在舞台結束，成員們一起聚餐慶功時，都對這場久違的表演非常感動，隊長Suho還直接哭出來，低著頭擦淚，Kai也跟著落下眼淚，並搭著Suho的肩膀，貼心安慰哥哥。D.O.拍下這一幕後，還超壞寫下「愛哭鬼們」。而照片曝光後，也感動了無數粉絲，對EXO的久違回歸紛紛獻上祝福，還有不少人直接高喊EXO的團體口號「We Are One」，並對成員們不變的好感情感到非常感動，「他們真的很珍惜團體」、「我們等了好多年，太感動了」，還有人笑D.O「那麼久不更新IG，一更新就是取笑成員」等。EXO在昨日MMA以5人之姿（Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳）登上舞台，帶來〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈Growl〉4首經典歌曲，還演唱新歌〈Back It up〉，而每一首歌曲，都是前奏一下，就引發大批尖叫聲，就連台下的藝人也都激動地站起來一起熱舞，證明EXO不變的影響力。其中，原本要為好友金宇彬與申敏兒的婚禮唱祝歌的D.O.，也為了團體，而取消祝歌行程。而本來不能出席婚禮的他，也超義氣在一走完紅毯，就火速衝到婚禮現場，只待15分鐘就返回頒獎典禮，成功趕上表演，就算來回要花2小時，也想親自為哥哥獻上祝福。