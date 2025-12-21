我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金雪現在已經是亭亭玉立的少女。（圖／IG@snowgold.2011）

超人氣電視劇《請回答1988》中，男主角善宇（高庚杓飾）有一位妹妹珍珠，當飾演珍珠的小童星金雪年僅4歲，十年過去她的近況曝光！現在已經是讀國二的少女，她也登上了《請回答1988》十週年團綜《請回答1988 十週年》，一出場讓高庚杓和劇中飾演兄妹媽媽的金善映都感動地掉下眼淚。金雪在《請回答1988 十週年》綜藝中已隱藏嘉賓的身分登場，一出現時嚇壞現場其他演員，當年只是4歲小朋友的金雪，再次和大家聚在一起已經成為了一位亭亭玉立的少女，且她以十年前珍珠的短髮造型出現，讓劇中的哥哥（高庚杓）、媽媽（金善映）看到瞬間都感動地掉下眼淚。登上節目後，金雪的母親也透過IG分享高庚杓的溫暖舉動，表示女兒告訴自己，「善宇（高庚杓）哥哥傳訊息給我了，他說天氣很冷，上學要穿溫暖點，別感冒。」即使離開了電視劇角色，他依然把金雪當成自己的妹妹一樣愛護照顧，讓許多網友看到也非常感動。同時金雪媽媽也回憶，女兒小時候不喜歡自己看著她演戲，因此受到了高庚杓、金善映非常多的照顧，讓媽媽即使不在女兒視線中，也開心的結束了所有拍攝，這也成為了金雪一生難忘的美好回憶。《請回答1988 10週年》綜藝節目於夏日開拍，節目集結原班16位演員，惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、成東日、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝等人，一起展開兩天一夜的輕旅行，時隔10年雙門洞家族再次合體，已在本月19日正式開播，讓許多觀眾都相當期待。不僅如此，劇組特別把當年OST重新編曲，但不是找新歌手翻唱，而是由原班出演演員親自獻聲，讓作品更具紀念意義。OST將分兩波釋出，19日由朴寶劍的個人單曲Part 1率先登場，26日推出Part 2，集結「媽媽幫」李一花、羅美蘭、金善映，以及「雙門洞孩子們」柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元合唱，名單一公布就掀起滿滿回憶殺。