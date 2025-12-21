美國流行搖滾神團OneRepublic共和世代本月19日再度唱進高雄巨蛋，這也是他們第4次造訪台灣。演出現場主唱萊恩泰德（Ryan Tedder）竟驚喜換上一件繡有黃色大字「共和世代，萊恩泰德」的黑底橘紅翻領背心，背面印上「經典不敗，高雄—台北」字樣，和台灣在地的宮廟主委同款，超接地氣的裝扮，讓高雄巨蛋變成像是宮廟一樣，現場的觀眾見了也想喊一聲：「主委好！」
萊恩泰德超想吃水餃！用國語和觀眾聊天
萊恩泰德在台上以中文向觀眾問好，「高雄！你好、你好。」台下一陣驚喜歡呼，他接著說，「我愛高雄和這裡的美食，今晚會狂點水餃，很愛你們，已經想回飯店點了。」內容超家常、超親切，粉絲也開始猜測，不可能之後可以用中文跟他聊天吧。
在用心的裝扮之外，OneRepublic內在是實力派樂團，在高雄巨蛋的演出，電力十足，有粉絲表示，「現場即興改編能力一流，很吸引人」、「比上次來台時更好」、「不枉費我用力搶票」，台上台下都有一個賓主盡歡的夜晚。
實力派天團！現場演出會感染 粉絲聽一次成主顧
OneRepublic成立於2002年，代表作包括〈Apologize〉、〈Good Life〉、〈Secrets〉與〈Counting Stars〉，在全球累計超過250億次串流播放，其中〈Counting Stars〉在美國獲得鑽石唱片認證。近年OneRepublic因電影《捍衛戰士：獨行俠》插曲〈I Ain’t Worried〉，還有動畫片《怪獸8號》片尾曲〈Nobody〉再創新高峰。
OneRepublic以現場的搖滾感染力著稱，粉絲往往一聽成主顧。自從2008年起陸續來台，每回都有歌迷擠爆演唱會現場，可說是台灣樂迷心中的神團代表。明年3月4日將在台北小巨蛋開唱，可至拓元售票購票。
