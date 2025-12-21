即便坐擁職業運動界最頂級的高薪合約，洛杉磯道奇球員們仍不會拒絕任何一分來自世界大賽（World Series）的額外獎勵。隨著大聯盟本周正式公布季後賽分紅制度，道奇球員在本季世界大賽封王後的獎金分配方式也隨之曝光，每一位在今年6月1日處於球員名單或教練團的成員，都可以得到82萬美元（約合新台幣2584萬元）。
道奇爽領1.29億美元 每人拿82萬
根據聯盟說明，凡是6月1日之後仍在球隊名單中、或列入傷兵名單，並具備世界大賽參賽資格的球員與教練團成員，皆可獲得一份「全額分紅（Full Share）」。今年世界大賽分紅總池金額高達1億2820萬美元，其中每一份全額分紅價值為48萬4748美元（約新台幣1527萬元），此外還可再分得來自額外分紅池的34萬美元，等於每名符合資格者合計可領取超過82萬美元。
道奇方面今年實際分配的金額達到1億2910萬美元，刷新聯盟歷史紀錄。作為對比，世界大賽亞軍倫多藍鳥的全額分紅為354,118美元，足見冠軍與亞軍在獎金規模上的落差。
全隊比例都一樣 獎金公正分配
對於陣中包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、山本由伸等高薪球星而言，這筆分紅或許只是合約中的「額外收入」，但依舊是對整季拚搏的實質肯定。只要符合資格，不論年薪高低，分紅標準完全一致，也展現大聯盟季後賽獎金制度的公平性。
值得一提的是，季後賽分紅由聯盟依照固定公式分配，並非由球團自行決定，因此即使是財力雄厚的道奇，也無法單方面調整比例。聯盟其餘11支晉級季後賽的球隊同樣獲得分紅，只是金額依照最終名次逐級遞減。
在豪華陣容、世界大賽冠軍與破紀錄分紅加持下，道奇再度證明自己不僅是場上戰力的天花板，也站在聯盟經濟結構的最頂端。而對大谷翔平等球星而言，這筆季後賽獎金，則為奪冠賽季再添一筆完美註腳。
消息來源：Dodgers Way
