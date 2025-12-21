82萬美元（約合新台幣

▲道奇方面今年實際分配的金額達到1億2910萬美元，刷新聯盟歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、山本由伸等高薪球星而言，這筆分紅或許只是合約中的「額外收入」，但依舊是對整季拚搏的實質肯定。（圖／美聯社／達志影像）

即便坐擁職業運動界最頂級的高薪合約，隨著大聯盟本周正式公布季後賽分紅制度，道奇球員在本季世界大賽封王後的獎金分配方式也隨之曝光根據聯盟說明，凡是，皆可獲得一份「全額分紅（Full Share）」。今年世界大賽分紅總池金額高達，其中每一份全額分紅價值為（約新台幣1527萬元），此外還可再分得來自額外分紅池的，等於每名符合資格者合計可領取超過道奇方面今年實際分配的金額達到，刷新聯盟歷史紀錄。作為對比，世界大賽亞軍倫多藍鳥的全額分紅為354,118美元，足見冠軍與亞軍在獎金規模上的落差。對於陣中包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、山本由伸等高薪球星而言，這筆分紅或許只是合約中的「額外收入」，但依舊是對整季拚搏的實質肯定。，也展現大聯盟季後賽獎金制度的公平性。值得一提的是，季後賽分紅由聯盟依照固定公式分配，並非由球團自行決定，因此即使是。聯盟其餘11支晉級季後賽的球隊同樣獲得分紅，只是金額依照最終名次逐級遞減。在豪華陣容、世界大賽冠軍與破紀錄分紅加持下，道奇再度證明自己不僅是場上戰力的天花板，也站在聯盟經濟結構的最頂端。而對大谷翔平等球星而言，這筆季後賽獎金，則為奪冠賽季再添一筆完美註腳。