北捷中山商圈日前發生隨機攻擊事件，震驚社會。27歲張姓嫌犯在台北車站及中山商圈一帶犯案，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，引發各界高度關注與討論。針對事件後續輿論發酵，網紅陳沂在臉書發文，針對部分檢討受害者「為何不閃躲」的聲音表達不平，直言多數人在面對突如其來的暴力時，往往毫無心理準備，「真的不會注意到。」
悲劇慘被作為政治攻防素材 陳沂嘆：無助撫平社會傷痛
陳沂在貼文中提到，台灣長期被視為相對安全的社會環境，一般民眾走在街頭，很難預期會遭遇如此駭人的隨機攻擊。她為罹難者表達哀悼，也祝福傷者早日康復，同時提醒大家外出仍要多留意自身安全。她也特別呼籲，此時不宜再陷入政治口水戰，認為將悲劇作為攻防素材「相當殘忍」，更無助於撫平社會傷痛。
殺人案受害者遭質疑不躲 陳沂曝自身觀點：來不及反應
貼文曝光後，引來大量網友回應與討論。有網友指出，事發後出現不少聲音，表示「為何不閃避」、「怎麼沒有警覺」這類言論對受害者相當不公平，因為一般人日常生活中，根本不會預期自己會在捷運站或商圈遭遇持刀攻擊。對此，陳沂也在留言區分享自身經驗，強調突發暴力事件往往讓人完全來不及反應。
陳沂透露，自己過去曾在家門口遭到一名假裝粉絲、要求合照的人突然攻擊。她回憶，當下完全沒有心理準備，直到察覺不對勁時，對方已經朝她的頭部砸來，「那種狀況不是你想閃就能閃。」她藉此說明，外界事後以旁觀角度檢討受害者，往往忽略當下的驚嚇與混亂。
也有網友留言認為，「危機意識真的要有，看到有人拿刀走過來，怎麼還在慢慢逛街？」對此，陳沂再度回應：「真的不會注意到，太突然了。」她指出，在沒有明顯警訊的情況下，多數人無法即時判斷危險，這正是隨機攻擊最令人恐懼的地方。
此外，針對事件中嫌犯丟擲煙霧彈時，現場仍有不少人駐足圍觀的畫面，也引起網友議論。有人直言無法理解為何民眾沒有立即遠離。陳沂則分析，多數人從未在現實生活中見過煙霧彈，很可能誤以為是街頭活動、拍攝或表演，才會降低警覺，並非刻意忽視風險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳沂在貼文中提到，台灣長期被視為相對安全的社會環境，一般民眾走在街頭，很難預期會遭遇如此駭人的隨機攻擊。她為罹難者表達哀悼，也祝福傷者早日康復，同時提醒大家外出仍要多留意自身安全。她也特別呼籲，此時不宜再陷入政治口水戰，認為將悲劇作為攻防素材「相當殘忍」，更無助於撫平社會傷痛。
殺人案受害者遭質疑不躲 陳沂曝自身觀點：來不及反應
貼文曝光後，引來大量網友回應與討論。有網友指出，事發後出現不少聲音，表示「為何不閃避」、「怎麼沒有警覺」這類言論對受害者相當不公平，因為一般人日常生活中，根本不會預期自己會在捷運站或商圈遭遇持刀攻擊。對此，陳沂也在留言區分享自身經驗，強調突發暴力事件往往讓人完全來不及反應。
也有網友留言認為，「危機意識真的要有，看到有人拿刀走過來，怎麼還在慢慢逛街？」對此，陳沂再度回應：「真的不會注意到，太突然了。」她指出，在沒有明顯警訊的情況下，多數人無法即時判斷危險，這正是隨機攻擊最令人恐懼的地方。
此外，針對事件中嫌犯丟擲煙霧彈時，現場仍有不少人駐足圍觀的畫面，也引起網友議論。有人直言無法理解為何民眾沒有立即遠離。陳沂則分析，多數人從未在現實生活中見過煙霧彈，很可能誤以為是街頭活動、拍攝或表演，才會降低警覺，並非刻意忽視風險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
📌看更多北捷殺人案相關新聞點我：
北市隨機攻擊釀4死11傷！台南耶誕演唱會維安升級 全場默哀30秒
張文隨機殺人釀4死11傷！主播廖芳潔休假赴現場連線 嘆公安失常
張文隨機殺人撼全台！告五人開唱〈黑夜狂奔〉暖喊記住光亮撫民心
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。