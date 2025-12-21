我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝）

北捷中山商圈日前發生隨機攻擊事件，震驚社會。27歲張姓嫌犯在台北車站及中山商圈一帶犯案，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，引發各界高度關注與討論。針對事件後續輿論發酵，網紅陳沂在臉書發文，針對部分檢討受害者「為何不閃躲」的聲音表達不平，直言多數人在面對突如其來的暴力時，往往毫無心理準備，「真的不會注意到。」陳沂在貼文中提到，台灣長期被視為相對安全的社會環境，一般民眾走在街頭，很難預期會遭遇如此駭人的隨機攻擊。她為罹難者表達哀悼，也祝福傷者早日康復，同時提醒大家外出仍要多留意自身安全。她也特別呼籲，此時不宜再陷入政治口水戰，認為將悲劇作為攻防素材「相當殘忍」，更無助於撫平社會傷痛。貼文曝光後，引來大量網友回應與討論。有網友指出，事發後出現不少聲音，表示「為何不閃避」、「怎麼沒有警覺」這類言論對受害者相當不公平，因為一般人日常生活中，根本不會預期自己會在捷運站或商圈遭遇持刀攻擊。對此，陳沂也在留言區分享自身經驗，強調突發暴力事件往往讓人完全來不及反應。陳沂透露，自己過去曾在家門口遭到一名假裝粉絲、要求合照的人突然攻擊。她回憶，當下完全沒有心理準備，直到察覺不對勁時，對方已經朝她的頭部砸來，「那種狀況不是你想閃就能閃。」她藉此說明，外界事後以旁觀角度檢討受害者，往往忽略當下的驚嚇與混亂。也有網友留言認為，「危機意識真的要有，看到有人拿刀走過來，怎麼還在慢慢逛街？」對此，陳沂再度回應：「真的不會注意到，太突然了。」她指出，在沒有明顯警訊的情況下，多數人無法即時判斷危險，這正是隨機攻擊最令人恐懼的地方。此外，針對事件中嫌犯丟擲煙霧彈時，現場仍有不少人駐足圍觀的畫面，也引起網友議論。有人直言無法理解為何民眾沒有立即遠離。陳沂則分析，多數人從未在現實生活中見過煙霧彈，很可能誤以為是街頭活動、拍攝或表演，才會降低警覺，並非刻意忽視風險。