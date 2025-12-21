我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒重砲、前養樂多燕子王牌村上宗隆，正式踏上大聯盟舞台。多家美國媒體在台灣時間12月21日深夜同步披露，村上已與芝加哥白襪 達成合約共識，雙方敲定2年總額3400萬美元（約合新台幣10.7億元）的合約，預計以一壘手為主要守備位置，並在體檢完成後正式官宣，為這場歷時45天的「張貼制度（Posting）」談判劃下句點。根據 ESPN名記者Jeff Passan與《USA Today》名記者Bob Nightengale 指出，白襪球團將此視為「毫不猶豫的決定」。對白襪而言，村上的到來不僅能補強長期缺乏穩定火力的一、三壘戰力，更被期待成為重建期的看板級全壘打打者，同時在票房與市場關注度上發揮立竿見影的效果；而對村上來說，加入近年戰績低迷、外界期待相對有限的白襪，反而能在壓力較小的環境中專心適應大聯盟節奏，為未來爭取更大型合約鋪路。白襪是大聯盟歷史悠久的傳統球隊之一，1901年即加入美聯盟，隊史曾在1906年、1917年與2005年三度奪下世界大賽冠軍，其中2005年更是在井口資仁效力的一年內完成封王。不過，球隊近年陷入長期低潮，2024年創下單季121敗的大聯盟最差紀錄，2025年也再度以分區墊底作收，連續兩季百敗，打線火力與固定內野人選始終是重建最大課題。一、三壘位置長期游移不定，團隊全壘打與長打輸出明顯不足，正是白襪急需解決的痛點。報導指出，這份僅2年的短約，正是村上與經紀團隊的策略選擇。美媒分析，日本打者即便在日職呼風喚雨，初登MLB仍往往需要時間適應，與其背負8年、上億美元的沉重期待，不如先以中期合約證明身手，力拚在2027年休季再度進入自由市場，衝擊真正的頂級長約。白襪方面則能在有限風險下，押注一位正值25歲巔峰期的亞洲長打新星，可說是典型的「WIN-WIN」操作。回顧村上生涯，他在2022年以56轟、打擊三冠王震撼日本棒壇，日職生涯8季累積246發全壘打、OPS高達.951；即便2025年因傷僅出賽56場，仍敲出22轟，火力依舊在線。如今披上白襪戰袍，這位「日本最強砲」將肩負起球隊重建核心的期待，也正式開啟屬於自己的大聯盟挑戰篇章。