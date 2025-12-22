我是廣告 請繼續往下閱讀

值得一提的是，NBA史上最高得分的正規賽仍為1990年11月2日，金州勇士以162：158擊敗丹佛金塊，但本場152：150已是本季至今最瘋狂的攻防對轟。

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（22）日在亞特蘭大上演本季最瘋狂的得分大戰，芝加哥公牛靠著年輕前鋒馬塔斯．此役為兩隊連續兩場亞特蘭大系列賽首戰，公牛上半場火力全開，半場就攻下83分，以83：73領先，創下球隊本季半場得分新高，也刷新先前單場最高得分紀錄。比賽最後時刻高潮迭起，布澤利斯在倒數5秒命中關鍵三分，讓公牛以151：150超前，隨後他在4.2秒站上罰球線，兩罰僅中一球，仍將差距擴大至2分。老鷹最後一擊交給特雷．楊（Trae Young），但他的跳投未能命中，公牛驚險守住勝果。布澤利斯此役三分球8投7中，創下個人生涯新高，成為公牛外線火力的最大亮點。公牛近況也持續升溫，收下3連勝後，戰績推進至13勝15敗。老鷹方面，賈倫．強森（Jalen Johnson）轟下全場最高的36分，楊也有本季新高35分進帳，但仍無法阻止球隊苦吞3連敗。老鷹近9戰輸掉7場，戰績回落至15勝15敗。楊此役為近期3場比賽中第2度先發，他先前因右膝內側副韌帶（MCL）扭傷缺席長達21場。總教練奎因．史奈德（Quin Snyder）賽後表示，楊仍需要一段「適應過程」，才能完全準備好應付背靠背出賽。此外，老鷹中鋒克里斯塔普斯．波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病連續第6場缺陣，球隊也宣布，雙向合約前鋒伊萊．恩迪亞耶（Eli Ndiaye）因肩盂唇撕裂，將接受賽季報銷手術。公牛除布澤利斯外，科比．懷特（Coby White）在左腳踝痠痛列為出賽成疑情況下仍貢獻21分，喬許．吉迪（Josh Giddey）則繳出19分、12助攻的全能表現，成為這場本季最高得分大戰中，最終笑到最後的一方。