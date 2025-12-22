我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛（圖左）曾與江宏傑（圖右）有過一段婚姻。（圖／福原愛微博、江宏傑IG）

日本前桌球選手福原愛，與男星江宏傑於2021年離婚，遭疑婚內出軌新男友「橫濱男」，橫濱男前妻更控訴福原愛當小三，造成她精神狀態不佳，求償1,100萬日幣（約新台幣240萬元），事後福原愛發聲明澄清雙方已解決糾紛，駁斥介入橫濱男婚姻。福原愛近日接受日媒專訪，透露已和橫濱男再婚且懷孕，對於自己被控婚內出軌，她還原時間軸，表示與橫濱男正式交往是在2021年底，與前夫離婚之後才開始。福原愛2021年被爆出與橫濱高帥男約會，遭疑不倫戀，導致形象重挫，但她不甩外界議論，與橫濱男感情甜蜜，如今兩人甚至登記結婚，且有愛的結晶。根據《女性Seven》報導，近日福原愛接受專訪，她也親自說明這段關係，強調與橫濱男正式交往是在2021年底、與前夫離婚後才開始。事實上，福原愛這段感情波折不斷，2022年她遭「橫濱男」前妻指控介入婚姻，對方提告求償日幣1100萬（約新台幣240萬）精神撫慰金；同年11月福原愛發出聲明澄清，指「原告的訴訟主張是基於未完全了解事實而產生的誤解，並不存在破壞原告婚姻的事實」，訴訟已於11月15日撤銷，福原愛與橫濱男行為不屬於出軌，雙方最終達成和解。受訪時，福原愛談到再婚關鍵，坦言起初是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處，當對方提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始思考再婚的可能。而福原愛也因過去一連串風波向相關人士致歉。福原愛2021年被爆出與「橫濱高帥男」的不倫戀醜聞，她也在同年斬斷和台灣前國手江宏傑的5年婚姻，雙方隨後展開近3年的法庭攻防戰，直到2024年雙方在記者會上演「世紀大和解」，兩人的恩怨情仇才算正式告一段落。