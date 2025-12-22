我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏傑（如圖）離婚福原愛後，坦言要10年後才敢談戀愛。（圖／記者嚴俊強攝影）

37歲的福原愛在2021年宣布和台灣桌球好手江宏傑離婚，她接受日媒訪問時，透露自己已經在初夏時期跟「橫濱男子」登記結婚，且懷了對方的孩子，相比前夫江宏傑至今仍然單身中，他當時受訪時曾表示，要把重心放在家人身上，應該要10年後才敢發展新關係，因此福原愛離婚4年馬上有新身分掀起巨大討論。江宏傑和福原愛離婚後，在三年前開了自己的桌球館，當時他受訪時表示，自己要10年後才會再次考慮發展新戀情，對於現在的他來說，顧好家人、對他們負責是現在最重要的事。相比離婚後馬上發展新關係的福原愛，帶給世人的觀感相差甚遠。根據日媒《女性Seven》報導，福原愛於今年初夏與先前被拍到約會的「橫濱男子」完成結婚登記，婚後不久更傳出懷孕喜訊。她坦言，其實在與對方交往之前，從未想過自己會再度步入婚姻，對於如今的發展連自己都感到意外。不過，能夠迎接新生命與新的家庭成員到來，讓她感到格外開心，也充滿幸福感。福原愛與江宏傑於2016年步入婚姻，這段桌球名將的跨國婚姻一度備受關注，婚後兩人定居台灣南部，先後迎來一女一子，女兒於2017年出生，兒子則在2019年誕生，然而這段婚姻仍未能走到最後，雙方於2021年7月對外宣布離婚，而福原愛也在同年底開始跟橫濱男子開始交往，各自展開人生的新篇章。