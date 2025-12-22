日本職棒（NPB）和美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）生涯合計208勝的傳奇投手達比修有，是否即將迎來球員生涯的句點，引發外界高度關注。效力於聖地牙哥教士的他，近日被當地媒體《聖地牙哥聯合論壇報》披露，有可能在今年休賽季考慮現役引退，相關消息震撼日美棒壇。
達比修有已在評估是否退休
報導指出，現年39歲的達比修，已於10月底接受Tommy John手術，確定將缺席整個2026賽季，復原期預估需12至15個月。儘管他日前仍公開強調「沒有考慮退休，只要能再投球就一定會回來」，但地元媒體引述多名消息人士指出，他已私下開始評估退休的可能性。
關鍵原因之一，在於家庭因素。報導提到，達比修並未明言退休，但身為職業球員長達21年的他，人生優先順序已逐漸轉向家庭，特別是與孩子相處的時光。知情人士透露，達比修非常珍惜與兒子們傳接球的日常，而他擔心未來若不再動手術，這樣的生活恐怕難以維持。
教士內部有買斷合約的聲音
此外，達比修與教士尚有3年合約在身，原本將一路延續至2028年、42歲球季。合約內容顯示，他在2026年可領1600萬美元，2027與2028年各為1500萬美元。不過報導進一步指出，球團內部已出現「買斷剩餘合約」的討論聲音，若達比修選擇退休，部分薪資空間將有助於教士補強先發投手戰力。
事實上，近年來達比修傷勢不斷，本季亦因右手肘發炎而延後至7月才完成初登板，「極限說」早已多次在美媒間流傳。如今手術確定讓他明年整季報銷，也讓退休傳聞更添真實性。
無論最終決定為何，這位在日職、美職皆留下深刻印記的王牌右投，其去向都將對教士戰力布局與日美棒球界帶來重大影響。達比修有是否真的就此揮別投手丘，仍有待時間給出答案。
消息來源：聖地牙哥聯合論壇報
