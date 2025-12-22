我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛挺著8個多月孕肚受訪，超開心超幸福。（圖／翻攝女性SEVEN@j7p.jp）

福原愛挺8個月孕肚給記者拍 坦言台日生產大不同

福原愛首吐嫁來台灣吃很多苦 橫濱男不離不棄陪伴她

福原愛2021年離婚江宏傑後，今（22）日宣布再婚橫濱男，而且肚子目測已經8個月，確定先有後婚。她挺著孕肚開心受訪，娓娓道來離婚這3年的心境，也首度表示當年沒有外遇出軌，跟橫濱男一開始只是朋友，後來才慢慢走在一起，並決定在今年夏天登記結婚。福原愛再婚橫濱男而且已經懷孕，她接受《女性SEVEN》專訪首度吐露真心話，鏡頭前毫不避諱，大方挺著即將生產的孕肚配合拍攝，姿態相當從容，笑得非常開心，從她受訪時的神情與狀態來看，已經明顯走出與江宏傑離婚後的低潮，正式迎來人生第二春。至於孕期進度，從肚子隆起程度加上過來人的推測，外界普遍認為至少已經懷孕8個月。談到已經懷上第三胎，福原愛坦言其實沒有太多不安，她一邊輕撫著明顯隆起的孕肚，一邊慢慢說出心情，這次選擇在日本生產，最大的差別反而是醫院制度和台灣完全不一樣，讓她多少有點不習慣，也難免會感到些微緊張，但整體心情算是平靜。會發現福原愛懷孕，《女性SEVEN》透露是在2025年秋天掌握到消息，致電福原愛公司後，她表示：「這已經不是我一個人的事了，可以直接見面說明嗎？」她表示一開始跟橫濱男交往時，完全沒有想過再婚，「所以連我自己都對現在的狀況感到很驚訝……」不過能迎接新的生命、家人變多了，說實話真的很開心。福原愛在2016年與「桌球王子」前台灣桌球選手江宏傑結婚，之後長期住在台灣，隔年生下長女，2019年再生下兒子，但這段婚姻並沒有走很久，2人在2021年7月離婚；福原愛的朋友說，在國外的婚姻生活與育兒過程中，她沒辦法好好向周遭求助，吃了不少苦，也說自己是越努力越拚命的類型，但也正因如此，和江宏傑的裂痕越來越深，福原的友人也說：「其實夫妻關係從婚姻初期就有煩惱，但她給人的感覺是『一定要撐下去』，反而把自己逼得太緊。」最終，福原愛在2020年下定決心離婚，為了尋找帶著家人回日本的可能性，2021年初才獨自短暫返日，卻在那個時間點被拍到與橫濱男密會，隨後被媒體大幅報導為「不倫外遇」。雖然2021年7月正式與江宏傑正式離婚，但接下來卻因各種問題，展開一場橫跨日本與台灣的拉鋸戰；在這段風雨不斷的日子，橫濱男始終低調陪在她身邊，默默守護、不離不棄，成為她的最強後盾。福原愛會願意受訪談再婚橫濱男，是因為過去因為跟江宏傑的私事，造成周邊人跟家人非常多的困擾，所以藉此機會說明之外，也想好好道歉，「老實說，要談自己的私生活，對我來說其實很惶恐，也曾猶豫到底該不該說，但我不希望一直支持、應援我的大家產生誤解，更重要的是這件事也關係到家人，所以我覺得必須由我親自好好說清楚，才決定設下今天這個場合」。福原愛也澄清，跟江宏傑還在婚時沒有外遇橫濱男，是在跟對方離婚後的2021年底交往，但當時彼此對婚姻沒有想法，只想以能夠信賴彼此的關係走下去，後來是橫濱男的家人對她說「不如結婚、成為真正的一家人一起走下去吧。」那時福原愛才覺得，或許如果是和橫濱男，婚姻生活也能好好經營，才在今年夏天登記結婚，而當時已經知道懷孕。