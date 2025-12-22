我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆士蘭森（James Ransone）是好萊塢的出色綠葉代表，確曾透露自己小時候被家教性虐待，一生都難擺脫羞恥感。（圖／摘自IMDb）

曾演出《火線重案組》以及《牠：第二章》等片的美國男星詹姆士蘭森（James Ransone），被發現在家中輕生離世，享年46歲。根據專門報導明星與名流緋聞的TMZ，洛杉磯郡法醫辦公室在網上列出的死因為上吊。而他傳出悲劇之前，妻子潔米曾經分享全國精神疾病聯盟（NAMI）的募款連結，隱約顯示他可能有精神困擾。詹姆士生前曾經透露，過去曾遭到家教的性虐待，12歲時家教對他做的事，讓他一輩子感到羞恥與尷尬，小時候他完全不敢講出來，直到成年後還是令他仰賴酒精與毒品試圖克服，儘管也結了婚、當了爸爸，卻還是無法擺脫困擾，是否因此輕生？暫時還不得而知。詹姆士蘭森在改編自史蒂芬金小說的《牠：第二章》飾演魯蛇俱樂部成員艾迪的成年時期，童年時被小丑邪靈潘尼懷斯製造的恐怖陰影糾纏許久，長大後與兒時的夥伴們一起剷除潘尼懷斯，卻在過程中犧牲。也許是個人經歷和《牠：第二章》角色有部分類似，詹姆士雖然沒有扮演其他長大後成員的潔西卡雀絲坦、詹姆斯麥艾維那樣高的知名度，演技表現仍受好評，該片也在全球賣出4.73億美元的好成績。而他在HBO經典影集《火線重案組》扮演被輕視、羞辱後衝動殺人的碼頭工人，儘管只露臉12集，也贏得讚譽，被視為他最有代表性的演出之一。近年來他則在叫好也叫座的《闇黑電話》系列飾演擄童犯伊森霍克的弟弟，也讓觀眾頗有印象。目前他的經紀人尚未對他離世發表任何聲明。