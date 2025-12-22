我是廣告 請繼續往下閱讀

中職25歲強投徐若熙，本季後行使海外自由球員權力，日前傳出與日職軟銀鷹達成合約共識，今（22）日則正式傳來好消息，徐若熙已經確定和軟銀鷹簽下3年、總額約15億日幣（約合新台幣3.04億）的超大型合約，背號也確定為象徵王牌的18號，在台入團記者會預計在本月26日舉行。日本方面則將於明年1月舉辦。徐若熙2020年投入中職選秀，2023年迎來生涯首場出賽，面對中信兄弟，主投3.2局狂飆11K無失分一戰成名，後續幾年成績亦相當穩定，還曾率隊奪下台灣大賽冠軍，本季則出賽19場，戰績5勝7敗、防禦率2.05，每局被上壘率0.81。本季開打前，徐若熙就傳出有意旅外，吸引多支日、美球團派出球探部門來台，其中日職球隊動作最積極，先是軟銀派出CBO城島健司來台，直言就是來看徐若熙，球季中讀賣巨人、西武獅也曾來台，季末則是歐力士、日本火腿鬥士由球團高層GM福良淳一、CBO栗山英樹前來現場觀察，都被媒體捕捉下身影。軟銀確定簽下徐若熙，將他視為明年先發輪值的重要成員，不僅給予象徵王牌的18號球衣，從合約上也可見到滿滿誠意，3年15億日幣（約合新台幣3.04億）價碼，估算年薪達5億（約合新台幣1.01億），對比他今年在中職年薪480萬，等於身價飆漲超過20倍。這份合約的價碼，也讓徐若熙直接追上軟銀傳奇洋將巴倫汀（Wladimir Balentien），僅次於隊史救援王薩爾法特（Dennis Sarfate）與歐蘇納（Roberto Osuna）。