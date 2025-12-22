我是廣告 請繼續往下閱讀

日媒今（22）日正式宣布台灣強投徐若熙加盟福岡軟銀鷹，引發高度關注，軟銀鷹不僅開出3年總額約15億日幣（約合新台幣3.04億）鉅約，更早已空出背號18號球衣給他，展現高度重視。徐若熙今早正式加盟福岡軟銀，在台、日入團記者會時間也都公布，日媒報導中數度提及軟銀對徐若熙的重視，球季中不僅派出CBO城島健司來台，11月球團更邀請徐若熙拜訪福岡主場，帶他參觀訓練基地，並與一代傳奇王貞治會面餐敘。另一方面，軟銀除了端出一線洋將等級大約，更把徐若熙自高中就一直身穿的18號，也留給他穿，讓其成為隊史首位披上王牌背號的外國人。18號象徵王牌背號，是日本運動中的傳統，不只是棒球項目，包含足球界亦是如此。要追溯至歷史源頭，有一說來自於傳統豪門讀賣巨人，過去諸多球星都穿上18號，久而久之成為各隊間的傳統。另有一說則是來自於日本獨有的劇場藝術「歌舞伎」，演員們會將各自絕活段子，稱作「十八番」或「第18號」，後來此文化在棒球界盛行。軟銀鷹作為過去10年5度拿下日本一的日職最強隊伍，過去有不少球員穿上18號球衣，但理所當然都是本土球員。最知名球星莫過於「平成怪物」松坂大輔。他在2015年重返日職加盟軟銀，就是披上18號球衣，但效力3年間，僅於2016年於一軍出賽1場。近代身披軟銀18號球衣最久的球星，則是同為「松坂世代」的火球男新垣渚，他是隊史傳奇「四本柱」之一，從2003年到2014年都穿著18號球衣，如今也是軟銀投手教練。最近一位穿著軟銀18號球衣的球星，是2011年選秀第一指名武田翔太，他從2018年成為18號球衣主人，但今年季後轉戰韓職SSG登陸者，如今這個意義重大的背號，也將由「外國人」徐若熙披上。