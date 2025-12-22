樂天桃猿本季大逆襲奪冠，但風波仍未中斷，除出現二軍宿舍環境不理想之外，未能留下冠軍教頭古久保健二的過程也招致批評，球團承諾聆聽球員心聲，針對二軍住宿環境改善。副領隊礒江厚綺今（22）日受訪時，確認二軍新宿舍已經確定，會於1月1日陸續入住，地點則鄰近桃園市區。

球團找尋新住宿地點　副領隊證實鄰近桃園市區

礒江厚綺表示，二軍宿舍事件經過記者會過後，球團馬上有尋找新的地點，「過程中也有得到桃園市政府的合作協助。我們已經找到新的地方，預計1月1日之後開始入住。」

礒江厚綺坦言，在確認地點前，有請球員、教練以及行政人員到現場，確認住宿環境，地點則是靠近桃園市區。《NOWnews》特約作家王翊亘今早也透露，地點就是在桃園市區的公寓式酒店。

至於原本的二軍宿舍，礒江厚綺透露，「已經跟房東表達近期內會退租，後續的行政流程，目前都在陸續進行當中，很謝謝大家關心。」

▲礒江厚綺（左）上任樂天桃猿副領隊，接手後處理包含新球季總教練人選、8年約留下隊魂林立，如今又敲定二軍新宿舍住處。（圖／記者朱永強攝 ,2025.11.02）
