我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將遞交給聯盟的25人保護名單外流，讓昔日王牌江少慶，意外躍上新聞版面。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今年休賽季以7年球員附帶教練約，總值最高5600萬元合約，從FA市場延攬統一7-ELEVEn獅捕手林岱安，按規定向聯盟繳交的保護名單卻外流，導致「富邦悍將未保護江少慶」成為新聞話題，富邦悍將後續向聯盟表達抗議。執行副領隊林威助今（22）日受訪時則解釋原因，富邦悍將從FA市場簽下林岱安，按中職補償規定，得向聯盟繳交25人保護名單，統一獅若選擇「人＋錢」方案，就可以從保護名單外球員挑選1位，作為補償球員，然而名單過不久就外流，傳出昔日王牌、百萬級強投江少慶未在名單中，引發外界關注。富邦悍將後續隨即向聯盟表達抗議，執行副領隊林威助稍早則回應，「一開始的保護名單，應該是只有兩隊會知道的事情，以後想請聯盟規範，領隊那邊也有跟聯盟反應狀況。」「只有25人名額，還有今年選秀、即戰力等種種考量，要全面保護比較困難。」林威助隨後解釋道，25人保護名單名額有限，非保護名單中選手，其實球團也有高度意願留下，但一旦外流，可能影響到球員與球團間的信賴關係。「只有25人名額，還有今年選秀、即戰力等種種考量，要全面保護比較困難。其實就算沒有被保護到的球員，我們還是很想要讓他留在球隊中，一旦名單外流，對於球員與球隊之間，可能會有信賴關係的問題，所以盡可能不要外流比較好。」富邦悍將至今未公布明年完整教練團名單，林威助則表示大致上差不多了，「洋將部分後續也會一併公布，今年一開始，有找幾位日本球員，也都有可能會再找，若有確定消息會再跟大家報告。」