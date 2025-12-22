我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華職棒今年總計破360萬人觀賽，寫下歷史新頁，隨著近期社會隨機傷人案件，新球季球場維安也成關注焦點。（圖／記者朱永強攝，2025.10.19）

中華職棒今（22）日進行領隊會議，祕書長楊清瓏會後對外說明討論事項，主要針對3大項目，中職今年鬧出2次釘鞋風波，首先是6月時台鋼雄鷹洋投後勁的白色釘鞋被中信兄弟抗議，後勁怒把釘鞋塗嘿，9月又發生比賽中，富邦悍將洋投力亞士被味全龍抗議，釘鞋反光材質影響到打者視線，讓力亞士賽後仍忿忿不平直言，味全龍此舉是在刻意針對他。今日中職領隊會議，針對釘鞋規範有更明確的結果，職秘書長楊清瓏表示，「有關釘鞋顏色，聯盟明年起不再規範，只要不影響比賽進行，開放任何顏色的釘鞋，並由現場裁判認定。」其次則是針對二軍延賽問題，今年中信兄弟曾發生傷兵過多、還有兵役問題，導致人數不夠比賽得以延賽，中職官方也對此作出調整，未來二軍單一球隊因為傷兵、兵役等問題，造成人數不足以比賽時，會以客隊9：0裁定勝利，而非使用延賽，此舉是為了確保客隊之權益。最後則是針對近期延燒的隨機傷人案，球迷間擔心中職球場意外發生，甚至有人稱中職進場是「佛系維安」。對此楊清瓏也承諾，新球季會針對維安加強安檢力道，「像是大巨蛋是密閉空間，會更優化管理辦法，因應緊急狀況時，怎麼分配工作人員、疏散人潮等等，賽務組、安全組都要立即做檢討，研議一些相關細節。」楊清瓏也分享目前大巨蛋的安檢方式，強調現行進場都有使用金屬探測器、手電筒檢查進場球迷，未來可能會針對液體攜帶物再討論，關於維安相關狀況，未來待聯盟內部進一步確認後，再一併對外公開。至於台南亞太棒球場相關進度，由於目前驗收工作尚未完成，楊清瓏也透露，「聯盟都有密切跟台南市體育局與統一7-ELEVEn獅聯繫，有明確答案會公布。希望可以趕上明年官辦熱身賽。」