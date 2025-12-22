曾是跨國桌球男女神結合的江宏傑、福原愛，婚變後的事業發展也趨向兩個極端：江宏傑在台灣參與了《全明星運動會》、《廚師的迫降：客家廚房》等節目，不僅收視開紅盤還兩度入圍金鐘獎；福原愛則積極經營中國市場，出席當地頒獎典禮時，還能背出「欲窮千里目，更上一層樓」這樣的唐詩名句，但她在日本因形象難恢復，想擔任巴黎奧運的解說員都未能如願。
福原愛拉攏中國民眾 頒獎典禮背唐詩
江宏傑與福原愛曾以恩愛夫妻之姿大賺代言、活動費，但在婚變之後，彼此能夠發展的地區都有不同。福原愛曾在中國東北訓練、會說中文，對於當地觀眾有親切感，反而在自家日本因為被拍到婚內出軌，形象很難恢復，她乾脆把事業中心搬到中國，更在頒獎典禮背唐詩，努力投中國民眾所好，還為參加巴黎奧運的中國選手獻上祝福。
這也不是沒有原因，她曾經試圖爭取在富士電視台巴黎奧運賽事轉播時擔任桌球解說，趕緊與江宏傑就離婚一事達成和解，不料最終仍是被昔日的戰友石川佳純取代。
也許是看清了自己在日本的形象、人氣都回不去，力氣用再多還不如在中國可以更輕鬆賺，她大都在微博、小紅書等平台活躍，連日本媒體都曾稱她似乎對在日活動抱持放棄心態。
福原愛與江宏傑離婚 中國民眾眼中更討喜
而福原愛之前還有新的定位：中日橋梁，曾經拍了《成都出差手冊》正式成為演員身分，影片中的表現還被讚幽默感十足，而且台詞掌握到位。她更強調自己每個月幾乎都會去中國，還獲頒「中日友好特別獎」。
日本媒體稱她和台灣前夫江宏傑離婚，讓她在中國民眾眼中顯得更為正面、討喜。只是中日關係最近陷低潮，她這個角色恐也有瓶頸，最重要的是，在日本她還是受到形象因素，沒有被大多數人擁抱，能夠發揮多少效益？怕是得打上個問號。
倒是江宏傑在台灣的多方面發展，除了參加實境節目、擔任明星競技的隊長，還客串電影《乒乓男孩》，日本媒體尤其欣賞他的好爸爸形象，今年他生日時曾經大為讚美，並且稱他轉進演藝界後十分活躍、表現亮眼，且變得更有型，給予他的好評超過福原愛不少。
資料來源：福原愛FB、江宏傑FB
