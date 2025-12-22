我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬（左）、申敏兒（右）婚禮照片曝光。（圖／IG＠soyoobridal_official）

▲金宇彬（左）、申敏兒（右）勾著手進場，畫面超級幸福。（圖／IG＠soyoobridal_official）

韓星金宇彬、申敏兒透過拍廣告結緣，交往十年後決定結婚，本月20日在首爾新羅飯店舉辦婚禮，今（22）日稍早兩人婚禮進場照公開，只見申敏兒笑著勾金宇彬的手，頭上披著絕美頭紗，現場幸福、浪漫的氣氛隔著鏡頭都能清楚感受！公開的照片中，金宇彬穿著黑色西裝、申敏兒則穿著一襲白色平口禮服，裙襬上還鑲了許多朵小白花，她頭頂帶著白紗，勾著老公金宇彬的手，小倆口進場時笑得眼睛都彎了，愛情長跑10年終於迎來開花結果，獲得許多好友、粉絲祝福。金宇彬、申敏兒的婚禮小物也曝光，當天賓客在網路上曬出兩人所準備的到場禮物，為高級化妝品及香水組合，上面還貼著可愛卡片，「祝福好友聖誕節快樂、新年快樂，非常感謝跟我們一起度過珍貴的時光，宇彬❤️敏兒。」金宇彬與申敏兒於20日晚間6點在首爾新羅飯店Dynasty Hall舉行婚禮，現場星光熠熠，眾多演藝圈大咖親自到場送上祝福。由於婚禮全程採非公開形式進行，現場保密措施嚴密，至今未流出任何一張內部照片，隱私等級極高，也難怪該場地曾是全智賢等多位藝人舉辦婚禮的首選。據婚禮策畫師過往透露，新羅飯店Dynasty Hall光是場地費、舞台布置與餐飲等開銷，總花費就可能高達約1億韓元（約新台幣200萬元），可見小倆口為了人生的珍貴時刻下了重本。而當天到場的賓客名單有，柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden，以及編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲等人皆親自現身，堪稱星光等級直逼大型頒獎典禮。其中最令人動容的，莫過於為兄弟兩肋插刀的D.O.。他當天才以EXO成員身分走上MMA星光大道，約5點半便被拍到現身新羅飯店參加婚禮，短暫停留不到1小時後，又立刻折返頒獎典禮現場，來回車程估計就得花上2小時，仍硬擠行程親自到場祝福，兄弟情誼直接寫在行動之中。