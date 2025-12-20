我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬（右）與申敏兒（左）將在今日結婚。（圖／翻攝自GIORDANO）

金宇彬、申敏兒將於今（20）日在首爾獎忠洞的新羅飯店舉行婚禮，10年長跑的戀情修成正果，由好友李光洙擔任主持，讓外界都非常期待今天的婚禮會有多盛大。而一直以來都積極捐款、行善的他們，在今日婚禮前夕，向多個公益機構捐了共3億韓幣（約台幣670萬），再度引發熱議，狂讚他們是最暖夫妻檔。金宇彬與申敏兒的所屬經紀公司AM娛樂在今日透露，兩人於今年底為韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及、好朋友們（Good Neighbors）等多個機構捐款，共捐贈3億韓幣，在婚禮前夕延續多年來持續低調捐款的善舉，讓外界再度為這對新婚夫妻獻上祝福。據悉，申敏兒自2009年起持續捐款至今已超過15年，累積金額逼近40億韓幣（約台幣1億），捐助對象包含燒傷患者、弱勢兒童及老人等，以每年穩定捐贈的方式，不斷低調助人，展現「人美心更美」的長久善舉，還被譽為「人間維納斯」和「總統級慈善家」。金宇彬與申敏兒在2015年認愛，兩人因合作拍攝廣告而相識，相處之下逐漸產生好感，同年便大方承認戀情，但他們卻鮮少公開放閃，感情一直走低調、穩定路線，擁有大批忠實CP粉。而金宇彬在2017年罹患鼻咽癌暫停活動期間，申敏兒也推掉大量工作，陪伴金宇彬對抗病魔，與他一起走出低谷，可說是金宇彬人生低點不可或缺的精神寄託。而兩人長跑10年的感情，終於要在今日修成正果、步入禮堂，也讓一直以來敲碗他們結婚的粉絲，感到非常感動。