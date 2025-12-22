迎接12月25日聖誕節，萬眾期待的LINE聖誕節特效來了！LINE表示，即日起只要在LINE聊天室輸入關鍵字「聖誕節、Xmas」，立刻跳出超可愛的熊大、兔兔、莎莉花圈。
年底最期待的就是聖誕節及跨年，尤其今年行憲紀念日列為國定假日，聖誕節當天放假可以看聖誕樹、吃大餐。LINE也相當應景發動聖誕節特效，只要在聊天室內輸入「聖誕節、Xmas」任何一個關鍵字，就能看到一年一度的LINE FRIENDS聖誕花圈，和熊大、兔兔、莎莉一起開心過節。
特效關鍵字變連結！點選重複欣賞免洗版
輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以重複欣賞，不用一直重發訊息洗版。若是輸入關鍵字卻沒有特效，可嘗試將LINE重新開啟， 或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。
💡關閉／開啟聊天室特效的路徑：LINE主頁上方的「設定」(齒輪圖示) > 聊天 > 聊天室背景特效。
LINE主頁也有聖誕老公公！耶誕氛圍拉滿
另外LINE還藏了個聖誕小驚喜，在主頁也有聖誕老公公特效，點開LINE就充滿聖誕氛圍。如果看不到主頁特效，有可能是以下3種原因：
1、特效顯示期間剛好是生日，將會優先顯示生日特效。
2、LINE設定中確認「播放特效」已開啟或重新開啟。
💡路徑：LINE主頁>設定>主頁>播放特效
3、若您的手機設定有減少特效功能的展示，請於設定中找到並關閉以下功能。
💡iOS路徑：設定>輔助使用>動態效果>減少動態效果
💡Android路徑：設定>協助工具>移除動畫
資料來源：LINE台灣官方BLOG
