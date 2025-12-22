本週台灣天氣受到2波冷空氣影響，聖誕節甚至有機會達冷氣團等級，中央氣象署技正林秉煜表示，今（22）日東北季風還在，北部、東部有雨，明（23）日回暖放晴，周三（12月24日）迎接新一波冷空氣，一路影響至周末（12月27日至12月28日），不僅降溫明顯，下雨範圍也會進一步擴大。

今天東北季風影響　迎風面北東有雨

林秉煜指出，今天東北季風仍帶來水氣，迎風面基隆北海岸、花東整天都有零星降雨，整體雨勢不算太大；各地早晚偏冷，日夜溫差大，西半部早晚低溫15至18度，北部全天氣溫15至23度、宜蘭17至20度、中南部15至27度。

▲今（22）日東北季風影響，桃園以北、東北部、東南部多雲到陰，迎風面宜蘭局部有零星短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周二短暫放晴　周三至周六雨區擴大

林秉煜說明，明天東北季風減弱，只剩花東有零星降雨，體感也稍微回暖；要注意周三、周四東北季風再次帶來水氣，除了北台灣、宜蘭可能有較大雨勢，就連中南部山區、平地都會因為南方水氣北移，導致降雨機率提高；周五、周六水氣減少，但北部、各地山區仍有零星降雨。

林秉煜提及，水氣搭配低溫的情況下，周三至周四3500公尺左右高山，以及周四至周五3000公尺左右高山，都有零星降雪或結結冰機率。周日水氣更少，將與進一步限縮到花東、山區。

▲本周天氣水氣偏多，北部、東部大致都是陰雨天氣，只有周二天氣較好。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
聖誕節冷空氣狂降溫　挑戰冷氣團等級

氣溫方面，林秉煜提到，周三、周四的東北季風威力較強，北台灣、宜蘭率先轉涼，高溫和周二相比，預計會下降2到4度，白天剩下17至18度，早晚低溫也只有15至18度，空曠地區更有機會跌破13度，周四聖誕節晚上至周五清晨最冷，東北季風不排除升級為大陸冷氣團。

周五過後環境轉乾，清晨「輻射冷卻」效應會被放大，早晚低溫在西半部、宜蘭只有13至16度，花東17至18度；周六北部、宜花高溫16至19度，台東、中南部22至24度；周日略微回溫，北部、宜花高溫18至21度，台東、中南部24至26度。

▲周三（12月24日）冷空氣襲台，氣溫逐漸下滑，周四聖誕節晚上至周五清晨最冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
