▲福原愛（如圖）近日鬆口與橫濱男再婚，目前已經懷孕。（圖／翻攝自IG@aifukuhara9113）

日本前桌球選手福原愛，與男星江宏傑於2021年離婚，近日她接受日媒專訪，鬆口已和「橫濱男」再婚，且目前已懷孕，消息引發網友熱議。福原愛與江宏傑離婚後，展開近3年的法庭攻防戰，直到2024年雙方在記者會上演「世紀大和解」，對於福原愛再婚，江宏傑稍早透過經紀人回應，大方表示：「祝福。」福原愛、江宏傑起初結婚被說成是「格差婚」（門不當，戶不對），但他們懶理外界酸言，生活依舊是幸福甜蜜。不過，福原愛2021年被爆出與「橫濱高帥男」的不倫戀醜聞，並在同年斬斷和江宏傑的5年婚姻，雙方離婚後對簿公堂、甚至召開國際記者會，直到去年才宣布和解；對於福原愛再婚，江宏傑透過經紀人回應：「祝福。」近日受訪時，福原愛談到再婚橫濱男的關鍵，她坦言起初是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處，當對方提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始思考再婚的可能。而福原愛也因過去一連串風波向相關人士致歉。對於遭外界質疑婚內出軌，福原愛近來也首度還原與橫濱男交往時間軸，強調是在2021年底與江宏傑正式辦妥離婚手續後，與對方才確立了戀愛關係。