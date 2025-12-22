我是廣告 請繼續往下閱讀

▲申敏兒的婚紗品牌是Elie Saab 2026年春季新娘系列。（圖／Elie Saab官網）

金宇彬婚紗破4200萬韓幣 金宇彬西裝大牌量身打造

▲金宇彬、申敏兒（右）首張婚紗照走黑白色系路線。（圖／IG@ament_official）

金宇彬、申敏兒婚宴場地費用1億 還捐3億做公益

▲金宇彬、申敏兒禮服一個是Elie Saab 2026年春季新娘系列，一個是Ralph Lauren頂級男裝系列Purple Label量身打造的西裝。（圖／IG@laciel.co.kr）

▲金宇彬、申敏兒婚宴菜單也超豪華，魚子醬、安格斯牛排、紅酒通通有。（圖／IG@laciel.co.kr）

▲金宇彬、申敏兒的婚禮場地選在首爾新羅飯店，費用至少1億韓元。（圖／IG@lthe.shilla.wedding ）

金宇彬、申敏兒本月20日在首爾新羅飯店舉辦婚宴，婚禮細節今（22）日陸續曝光，從香水和化妝品的貴賓禮物，到婚紗4200萬韓元（約台幣98萬元）、場地費用1億韓元（約台幣230萬元）以及捐款金額3億韓元（約台幣700萬元），整場婚禮花費粗估至少5億韓元（約台幣1100萬元）起跳，就連喜酒菜單都超高規格，把「人生大事」辦得超到位！金宇彬、申敏兒上週（12／20）完婚，公司AM Entertainment公開婚禮現場照片，正式揭開新娘造型，申敏兒身穿心形平口婚紗，整件禮服以大量紗質與歐根紗堆疊出立體線條，腰線點綴細緻白色緞帶，襯托出她纖細的腰身，讓整體看起來澎潤卻不浮誇。她將頭髮整齊盤起，僅搭配簡約項鍊，氣質端莊又耐看。申敏兒這套婚紗出自Elie Saab 2026年春季新娘系列，價格為2萬8600美元，約4200萬韓元。該品牌向來是韓國女星婚禮與重要場合的愛牌，過去孫藝珍、金妍兒、孫妍在等明星，也曾在婚禮或婚紗畫報中選穿該品牌的禮服。至於金宇彬，則穿著Ralph Lauren頂級男裝系列Purple Label量身打造的西裝，線條俐落、風格經典，和新娘造型站在一起毫不搶戲，同樣吸引目光。此外，先前公開的婚紗照中，申敏兒已經先曝光另一套婚紗，選的是Danielle Frankel的馬甲式上身搭配裙裝設計，整體偏極簡風格，以花朵細節增加柔和優雅感，上下身合計約1400萬韓元（約台幣32萬元），2套婚紗一正式一時尚，不同氣場一次展現。婚禮本身同樣走高規格但極度保密路線，2人於當晚6點在新羅飯店Dynasty Hall舉行非公開婚宴，主持人由金宇彬多年好友李光洙擔任，祝歌則由歌手Car, the garden獻唱，現場星光雲集，卻至今沒有任何內部照片流出，隱私等級拉滿。據婚禮策畫師過往說法，光是該場地的場租、舞台設計與餐飲，整體費用就可能高達約1億韓元，難怪一直是藝人婚禮首選，全智賢當年結婚也是選此舉辦。婚禮之外，2人也同步公開善舉，在結婚當天向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院以及國際救援團體「好朋友們」等單位，共捐出3億韓元，以實際行動分享喜悅，也延續他們多年來持續行善的低調作風。就連婚禮小物也被曝光，現場準備的是高級化妝品與香水組合，搭配卡片寫著：「祝福好友聖誕節快樂、新年快樂，非常感謝跟我們一起度過珍貴的時光，宇彬❤️敏兒。」沒有鋪張排場卻處處都是用心。金宇彬跟申敏兒這次喜宴的菜單也很奢華，從蟹肉魚子醬開胃菜，到松露栗子奶油湯、香煎比目魚、安格斯牛排都有。從4200萬韓元的婚紗、約1億韓元的婚禮場地，再加上3億韓元的捐款，整體花費保守估計5億韓元跑不掉。