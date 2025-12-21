我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬、申敏兒婚禮場地內部裝潢超豪華。（圖／新羅飯店官網）

金宇彬、申敏兒在昨（20）日晚間6點在新羅飯店Dynasty Hall舉行婚禮，現場眾星雲集，多位大咖都親自到場獻上祝福。由於婚禮採取非公開方式進行，因此一張場內照都沒有流出，隱密度非常高，全智賢等藝人也是在這辦婚禮。曾有婚禮策畫師透露過場地費用，舞台布置加餐費等，預估要高達約1億韓幣（約台幣200萬）。除此之外，也有人翻出新羅飯店官網原本就有放的場地內部裝潢照，豪華高雅的設計引發讚嘆。據悉，過去曾有婚禮策畫師透露過新羅飯店Dynasty Hall的場地費用，指出天花板的水晶吊燈，是需要另外加價的布置，若包含餐費、舞台布置等，預估會高達1億韓幣左右，全智賢、金妍兒、金玉彬等人都在該場地舉辦婚禮，場必保密度非常高，天價費用引發熱議。而當天就算有大批藝人到場，親自為金宇彬與申敏兒獻上祝福，但還是沒有外流任何婚禮現場照。有韓媒詢問到婚禮現場非常豪華，還有人找到官網PO的內部裝潢照，只見場地以白色與象牙色系為主，天花板上有水晶吊燈、周邊還布滿紫色、粉色、白色鮮花，宛如小說中的高級宮廷宴會，看起來豪華又優雅。而當天，根據韓媒拍到的賓客，柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲等人都親自現身祝賀。其中最引人注目的，就是為了兄弟兩肋插刀的D.O.，他在當天下午3點才以EXO成員身分走上MMA星光大道，5點半就被拍到現身新羅飯店參加婚禮，短暫停留不到1小時，又立刻折返頒獎典禮現場，來回車程預估就要2小時，硬擠行程也要親自到場祝福，兄弟情直接表現在行動上。