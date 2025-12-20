我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬曾在《妖精在炯》中，提到自己抗癌的過程。（圖／YouTube@fairyjaehyung）

金宇彬、申敏兒將於今（20）日在首爾獎忠洞的新羅飯店舉行婚禮，而兩人長達10年的戀情、申敏兒陪伴金宇彬抗癌的過往，也都是粉絲討論的焦點。雖然金宇彬現在都以樂觀態度，提到在2017年罹患鼻咽癌的過程，但其實他曾在YouTube節目《妖精在炯》中，坦承當時痛到沒有記憶，因為痛的等級太高了，不過他也樂觀表示：「那段時間是上天給我的禮物」，還甜蜜告白：「只留下我愛的人跟愛我的人」金宇彬日前在《妖精在炯》提到罹患鼻咽癌時的經歷，他表示那段休息的時間，對他來說是很好的禮物，「其實我對痛症已經沒什麼記憶，因為痛的等級太高，所以這等於沒有發生在我的人生裡」，樂觀表示：「只留下了很多好事，我愛的人跟愛我的人，也有了想要回報對我的愛的想法」，對於原本熟悉、認為理所當然的事情，也變得非常感謝，「這段時間真的是上天給我的很棒的禮物」，並透露自己在生病後，心態變得非常好。除此之外，金宇彬也提到在得知罹患癌症前1個月，原本已說好要拍攝崔東勛導演的電影《竊聽》，並已經開始製作階段，但導演卻從沒提過換角，而是直接暫停，並表示換角的話「宇彬會有多傷心」，這也給了金宇彬非常大的力量，「不管導演給我什麼角色，我都會盡全力」，並在康復後接到崔東勛導演《外星+人》的角色，還因為他康復後戲份越來越多，直接延伸到兩集。金宇彬在2017年被診斷罹患鼻咽癌，迫使他暫停事業治療。在經歷了3次化療和35次放射治療後，申敏兒成為他生命中最穩固的支柱。過去曾經有粉絲目睹，每次金宇彬到醫院治療，申敏兒都會陪他去。在醫院看到他們兩人出現的人，也都會為他們加油打氣。申敏兒面對愛人治療的身心俱疲，沒有選擇退縮，默默承擔起守護者角色。她以愛與陪伴，陪伴金宇彬對抗病魔，陪他走出低谷，可說是金宇彬人生低點不可或缺的精神寄託。而兩人長跑10年的感情，也終於將在今日修成正果、步入禮堂。