▲胡瓜（如圖）為了一位98歲的奶奶豁出去，代替奶奶被吊在半空中，最後成功為奶奶贏得7000元。（圖／民視提供）

《綜藝大集合》日前來到桃園蘆竹的誠聖宮，胡瓜靈機一動決定來玩「帶著媽媽飛翔撞獎金」，鄉親媽媽選一位男藝人搭檔挑戰。啦啦隊女神南珉貞首當其衝為媽媽們示範，當她被吊在空中時，便發出慘叫聲，撞完第一顆氣球發現不是幸運數字後，南珉貞再度哀嚎：「再一次！再一次！」；輪到一位98歲的奶奶時，為了讓奶奶可以獲得獎金，胡瓜更豁出去代替奶奶被吊在半空中，最後成功為奶奶贏得7000元。南珉貞在遊戲過程中親自示範，前一刻她才說可以，下一刻吊車才剛升起，南珉貞就慘叫起來，撞完第一顆氣球發現不是幸運數字後，南珉貞再度哀嚎：「再一次！再一次！」在撞到幸運數字後，才開心的在半空中大叫。桃園蘆竹的誠聖宮鄰近桃園機場，胡瓜看著這麼多飛機在天上，決定來玩「帶著媽媽飛翔撞獎金」，現場架著6顆氣球，每顆氣球裡面有一張撲克牌，玩遊戲前必須先抽出一張撲克牌，被吊起的鄉親媽媽去撞其中一顆氣球，點數如果跟抽出的一樣就成功過關，南珉貞示範完之後，媽媽們陸陸續續上場賺了許多獎金回家。最後一位輪到98歲的奶奶，在經過訪問之後，才知道奶奶是一位紀錄片的演員，有著讓人熱淚的故事，而為了讓奶奶可以獲得獎金，胡瓜也豁出去代替奶奶被吊在半空中，最後直接在半空中旋轉了好幾圈，一口氣將所有氣球全破，成功為奶奶贏得7000元，讓奶奶心滿意足的回家。